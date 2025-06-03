Если осталось вчерашнее пюре – приготовьте эти сытные "гнезда" с курицей: идеальное блюдо к обеду (видео)
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Для праздников и будней
Картофель – один из самых любимых и распространенных овощей в нашей кухне. Его жарят, варят, запекают, тушат и добавляют в супы, салаты или пироги. А еще из картофеля готовят нежное пюре, которое становится основой для разных блюд – например, зраз с капустой или мясом.
Но сегодня мы предлагаем приготовить кое-что особенное — картофельные гнезда с начинкой из куриного фарша. Это вкусное, нежное и одновременно сытное блюдо, которое станет отличным вариантом для обеда или ужина всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить картофельные гнезда с курицей
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт.;
- сливочное масло – 70 г;
- специи к картофелю;
- филе курицы – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- грибы – 200 г;
- специи к птице;
- сливки – 100 мл;
- соль;
- творог – 150 г;
Способ приготовления:
1. Поставить отвариваться картофель.
2. Параллельно обжарить лук, добавить курицу.
3. Посолить и добавить специи.
4. Добавить грибы.
5. Когда они будут готовы, залить все сливками и тушить еще 5 минут.
6. Готовый картофель размять со сливочным маслом.
7. Добавить любимые специи и зелень, все хорошо перемешать и на пергаменте сделать гнезда с помощью ложки.
8. Выложить начинку, посыпать сверху сыром и поставить в духовку на 15 минут до зарумянивания при температуре 180 градусов.