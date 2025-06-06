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Від таких відбивних очманіють всі: з чого приготувати ідеальний кляр (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Просто, швидко та дуже смачно
Просто, швидко та дуже смачно. Фото instagram.com

На вечерю для всієї сім'ї

Відбивні в клярі — це класична м’ясна страва, яку часто подають до обіду або святкового столу. Найчастіше для їх приготування використовують свинину або куряче філе — м’ясо, яке легко відбити до потрібної ніжності.

Існує чимало варіантів приготування: хтось смажить відбивні під сирною скоринкою на сковороді, хтось обсмажує в яйці й борошні, а сьогодні ми пропонуємо приготувати їх у хрумкому клярі з панірувальних сухарів. Така скоринка надає страві особливо апетитного вигляду й смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати відбивні в панірувальних сухарях

Інгредієнти:

  • 1 упаковка філе стегна;
  • сіль, перець;
  • борошно;
  • 2 яйця;
  • панірувальні сухарі;
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Посипати філе стегна з обох боків сіллю та перцем, накрити плівкою та максимально тонко відбити.

2.Обваляти філе у борошні, збитих яйцях і панірувальних сухарях.

3.Розігріти олію на середньому вогні та смажити шніцель з обох боків до золотистого кольору.

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#Готуємо вдома #Відбивні #кляр