Від таких відбивних очманіють всі: з чого приготувати ідеальний кляр (відео)
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На вечерю для всієї сім'ї
Відбивні в клярі — це класична м’ясна страва, яку часто подають до обіду або святкового столу. Найчастіше для їх приготування використовують свинину або куряче філе — м’ясо, яке легко відбити до потрібної ніжності.
Існує чимало варіантів приготування: хтось смажить відбивні під сирною скоринкою на сковороді, хтось обсмажує в яйці й борошні, а сьогодні ми пропонуємо приготувати їх у хрумкому клярі з панірувальних сухарів. Така скоринка надає страві особливо апетитного вигляду й смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати відбивні в панірувальних сухарях
Інгредієнти:
- 1 упаковка філе стегна;
- сіль, перець;
- борошно;
- 2 яйця;
- панірувальні сухарі;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1.Посипати філе стегна з обох боків сіллю та перцем, накрити плівкою та максимально тонко відбити.
2.Обваляти філе у борошні, збитих яйцях і панірувальних сухарях.
3.Розігріти олію на середньому вогні та смажити шніцель з обох боків до золотистого кольору.