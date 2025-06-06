От таких отбивных обалдеют все: из чего приготовить идеальный кляр (видео)
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На ужин для всей семьи
Отбивные в кляре – это классическое мясное блюдо, которое часто подают к обеду или праздничному столу. Чаще для их приготовления используют свинину или куриное филе — мясо, которое легко отбить до нужной нежности.
Существует немало вариантов приготовления: кто-то жарит отбивные под сырной корочкой на сковороде, кто-то обжаривает в яйце и муке, а сегодня мы предлагаем приготовить их в хрустящем кляре из панировочных сухарей. Такая корочка придает блюду особенно аппетитный вид и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить отбивные в панировочных сухарях
Ингредиенты:
- 1 упаковка филе бедра;
- соль, перец;
- мука;
- 2 яйца;
- панировочные сухари;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Посыпать филе бедра по обе стороны солью и перцем, накрыть пленкой и максимально тонко отбить.
2.Обвалять филе в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях.
3. Разогреть масло на среднем огне и жарить шницель с обеих сторон до золотистого цвета.