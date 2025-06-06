Укр

От таких отбивных обалдеют все: из чего приготовить идеальный кляр (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Просто, быстро и очень вкусно
Просто, быстро и очень вкусно. Фото instagram.com

На ужин для всей семьи

Отбивные в кляре – это классическое мясное блюдо, которое часто подают к обеду или праздничному столу. Чаще для их приготовления используют свинину или куриное филе — мясо, которое легко отбить до нужной нежности.

Существует немало вариантов приготовления: кто-то жарит отбивные под сырной корочкой на сковороде, кто-то обжаривает в яйце и муке, а сегодня мы предлагаем приготовить их в хрустящем кляре из панировочных сухарей. Такая корочка придает блюду особенно аппетитный вид и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить отбивные в панировочных сухарях

Ингредиенты:

  • 1 упаковка филе бедра;
  • соль, перец;
  • мука;
  • 2 яйца;
  • панировочные сухари;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Посыпать филе бедра по обе стороны солью и перцем, накрыть пленкой и максимально тонко отбить.

2.Обвалять филе в муке, взбитых яйцах и панировочных сухарях.

3. Разогреть масло на среднем огне и жарить шницель с обеих сторон до золотистого цвета.

Теги:
#Готовим дома #Отбивные #кляр