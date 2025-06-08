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Не омлетом єдиним: який ще смачний та ситний сніданок приготувати з яєць та лаваша (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний, апетитний сніданок, нашвидкуруч
Ніжний, апетитний сніданок, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Приготує навіть новачок

Яйця — один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Їх смажать, варять, запікають і навіть готують по-шотландськи, загортаючи у фарш. Вони є основою сніданків у багатьох культурах світу завдяки своїй поживності та швидкості приготування.

Але сьогодні ми пропонуємо новий спосіб подачі — смачну, ситну і водночас просту страву з лаваша та яєць. У поєднанні з ковбасою, соковитими помідорами, тягучою моцарелою та свіжою зеленню виходить чудовий варіант сніданку, який точно захочеться повторити. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kruchkov.food".

Як приготувати страву з лаваша та яєць

Інгредієнти:

  • лаваш;
  • яйця — 2 шт.;
  • ковбаса (краще с/к або салямі, але можна і варену);
  • помідори;
  • сир "Моцарелла";
  • помідори;
  • зелень;

Спосіб приготування:

1. Збити яйця із сіллю.

2. Обсмажити ковбасу, влити зверху яєчну суміш.

3. Зверху накрити лавашем, перевернути та обсмажити з двох боків. Викласти начинку, згорнути та розрізати.

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#Яйце #Лаваш #Готуємо вдома