Не омлетом єдиним: який ще смачний та ситний сніданок приготувати з яєць та лаваша (відео)
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Приготує навіть новачок
Яйця — один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Їх смажать, варять, запікають і навіть готують по-шотландськи, загортаючи у фарш. Вони є основою сніданків у багатьох культурах світу завдяки своїй поживності та швидкості приготування.
Але сьогодні ми пропонуємо новий спосіб подачі — смачну, ситну і водночас просту страву з лаваша та яєць. У поєднанні з ковбасою, соковитими помідорами, тягучою моцарелою та свіжою зеленню виходить чудовий варіант сніданку, який точно захочеться повторити. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kruchkov.food".
Як приготувати страву з лаваша та яєць
Інгредієнти:
- лаваш;
- яйця — 2 шт.;
- ковбаса (краще с/к або салямі, але можна і варену);
- помідори;
- сир "Моцарелла";
- помідори;
- зелень;
Спосіб приготування:
1. Збити яйця із сіллю.
2. Обсмажити ковбасу, влити зверху яєчну суміш.
3. Зверху накрити лавашем, перевернути та обсмажити з двох боків. Викласти начинку, згорнути та розрізати.