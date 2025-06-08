Не омлетом единым: какой вкусный и сытный завтрак приготовить из яиц и лаваша (видео)
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Приготовит даже новичок
Яйца – один из самых универсальных продуктов на кухне. Их жарят, варят, запекают и даже готовят по-шотландски, заворачивая в фарш. Они являются основой завтраков во многих культурах мира благодаря своей питательности и быстроте приготовления.
Но сегодня мы предлагаем новый способ подачи — вкусное, сытное и одновременно простое блюдо из лаваша и яиц. В сочетании с колбасой, сочными помидорами, тягучей моцареллой и свежей зеленью получается отличный вариант завтрака, который точно захочется повторить. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kruchkov.food".
Как приготовить блюдо из лаваша и яиц
Ингредиенты:
- лаваш;
- яйца — 2 шт.;
- колбаса (лучше с/у или салями, но можно и вареную);
- помидоры;
- сыр "Моцарелла";
- помидоры;
- зелень;
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с солью.
2. Обжарить колбасу, влить сверху яичную смесь.
3. Сверху накрыть лавашем, перевернуть и обжарить с обеих сторон. Выложить начинку, свернуть и разрезать.