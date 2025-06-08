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Не омлетом единым: какой вкусный и сытный завтрак приготовить из яиц и лаваша (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, аппетитный завтрак, на скорую руку
Нежный, аппетитный завтрак, на скорую руку. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

Яйца – один из самых универсальных продуктов на кухне. Их жарят, варят, запекают и даже готовят по-шотландски, заворачивая в фарш. Они являются основой завтраков во многих культурах мира благодаря своей питательности и быстроте приготовления.

Но сегодня мы предлагаем новый способ подачи — вкусное, сытное и одновременно простое блюдо из лаваша и яиц. В сочетании с колбасой, сочными помидорами, тягучей моцареллой и свежей зеленью получается отличный вариант завтрака, который точно захочется повторить. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kruchkov.food".

Как приготовить блюдо из лаваша и яиц

Ингредиенты:

  • лаваш;
  • яйца — 2 шт.;
  • колбаса (лучше с/у или салями, но можно и вареную);
  • помидоры;
  • сыр "Моцарелла";
  • помидоры;
  • зелень;

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с солью.

2. Обжарить колбасу, влить сверху яичную смесь.

3. Сверху накрыть лавашем, перевернуть и обжарить с обеих сторон. Выложить начинку, свернуть и разрезать.

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#Яйцо #Лаваш #Готовим дома