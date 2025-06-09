Ще один варіант приготування молодої картоплі: як її потушкувати з грибами у вершковому соусі (відео)
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Просто та зі смаком
Сезон молодої картоплі вже розпочато — ароматної, ніжної, з тоненькою шкірочкою, яку не потрібно чистити, лише добре вимити. Її можна варити, запікати, смажити або тушкувати. Особливо смачно вона поєднується з часником, вершковим маслом та свіжим кропом.
А якщо додати до неї соковиті печериці чи лісові гриби — вийде по-справжньому літня, смачна й ситна страва, яку хочеться готувати знову і знову. Сьогодні приготуємо саме таку — молоду картоплю з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати молоду картоплю з грибами
Інгредієнти:
- молода картопля – 1 кг;
- цибуля – 1 шт.;
- печериці – 250 г;
- спеції — за смаком;
- вершки 33% або домашня сметана – 200 мл;
- часник – 2 зуб.;
- кріп – за смаком;
- вершкове масло для смаження + 50 г для соусу;
Спосіб приготування:
1. Молоду картоплю почистити, помити та нарізати.
2. Варити та посолити звичайним способом.
3. На вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості і додати порізані печериці.
4. Посолити та готувати, поки не випарується вся рідина.
5. Додати шматок вершкового масла, тертий часник.
6. Смажити ще 1-2 хвилини та влити вершки або сметану, додати спеції і перемішати.
7. Висипати готову молоду картоплю, ще раз перемішати і додати зелень.