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Ще один варіант приготування молодої картоплі: як її потушкувати з грибами у вершковому соусі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, ароматна вечеря нашвидкуруч
Смачна, ароматна вечеря нашвидкуруч. Фото instagram.com

Просто та зі смаком

Сезон молодої картоплі вже розпочато — ароматної, ніжної, з тоненькою шкірочкою, яку не потрібно чистити, лише добре вимити. Її можна варити, запікати, смажити або тушкувати. Особливо смачно вона поєднується з часником, вершковим маслом та свіжим кропом.

А якщо додати до неї соковиті печериці чи лісові гриби — вийде по-справжньому літня, смачна й ситна страва, яку хочеться готувати знову і знову. Сьогодні приготуємо саме таку — молоду картоплю з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати молоду картоплю з грибами

Інгредієнти:

  • молода картопля – 1 кг;
  • цибуля – 1 шт.;
  • печериці – 250 г;
  • спеції — за смаком;
  • вершки 33% або домашня сметана – 200 мл;
  • часник – 2 зуб.;
  • кріп – за смаком;
  • вершкове масло для смаження + 50 г для соусу;

Спосіб приготування:

1. Молоду картоплю почистити, помити та нарізати.

2. Варити та посолити звичайним способом.

3. На вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості і додати порізані печериці.

4. Посолити та готувати, поки не випарується вся рідина.

5. Додати шматок вершкового масла, тертий часник.

6. Смажити ще 1-2 хвилини та влити вершки або сметану, додати спеції і перемішати.

7. Висипати готову молоду картоплю, ще раз перемішати і додати зелень.

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#Гриби #Молода картопля #Готуємо вдома