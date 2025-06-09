Ще один варіант приготування молодої картоплі: як її потушкувати з грибами у вершковому соусі (відео)

Просто та зі смаком

Сезон молодої картоплі вже розпочато — ароматної, ніжної, з тоненькою шкірочкою, яку не потрібно чистити, лише добре вимити. Її можна варити, запікати, смажити або тушкувати. Особливо смачно вона поєднується з часником, вершковим маслом та свіжим кропом.

А якщо додати до неї соковиті печериці чи лісові гриби — вийде по-справжньому літня, смачна й ситна страва, яку хочеться готувати знову і знову. Сьогодні приготуємо саме таку — молоду картоплю з грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати молоду картоплю з грибами

Інгредієнти:

молода картопля – 1 кг;

цибуля – 1 шт.;

печериці – 250 г;

спеції — за смаком;

вершки 33% або домашня сметана – 200 мл;

часник – 2 зуб.;

кріп – за смаком;

вершкове масло для смаження + 50 г для соусу;

Спосіб приготування:

1. Молоду картоплю почистити, помити та нарізати.

2. Варити та посолити звичайним способом.

3. На вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості і додати порізані печериці.

4. Посолити та готувати, поки не випарується вся рідина.

5. Додати шматок вершкового масла, тертий часник.

6. Смажити ще 1-2 хвилини та влити вершки або сметану, додати спеції і перемішати.

7. Висипати готову молоду картоплю, ще раз перемішати і додати зелень.