Еще один вариант приготовления молодого картофеля: как его потушить с грибами в сливочном соусе (видео)

Просто и со вкусом

Сезон молодого картофеля уже начат — ароматного, нежного, с тоненькой кожицей, которую не нужно чистить, только хорошо вымыть. Ее можно варить, запекать, жарить или тушить. Особенно вкусно она сочетается с чесноком, сливочным маслом и свежим укропом.

А если добавить к ней сочные шампиньоны или лесные грибы — получится по-настоящему летнее, вкусное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Сегодня приготовим именно такой — молодой картофель с грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить картофель с грибами

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг;

лук – 1 шт.;

шампиньоны – 250 г;

специи – по вкусу;

сливки 33% или домашняя сметана – 200 мл;

чеснок – 2 зуб.;

укроп – по вкусу;

сливочное масло для жарки + 50 г для соуса;

Способ приготовления:

1. Молодой картофель почистить, помыть и нарезать.

2. Варить и посолить обычным способом.

3. На сливочном масле обжарить лук до прозрачности и добавить порезанные шампиньоны.

4. Посолить и готовить, пока вся жидкость не выпарится.

5. Добавить кусок сливочного масла, тертый чеснок.

6. Жарить еще 1-2 минуты и влить сливки или сметану, добавить специи и перемешать.

7. Высыпать готовый молодой картофель, еще раз перемешать и добавить зелень.