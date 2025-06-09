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Еще один вариант приготовления молодого картофеля: как его потушить с грибами в сливочном соусе (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусный, ароматный ужин на скорую руку
Вкусный, ароматный ужин на скорую руку. Фото instagram.com

Просто и со вкусом

Сезон молодого картофеля уже начат — ароматного, нежного, с тоненькой кожицей, которую не нужно чистить, только хорошо вымыть. Ее можно варить, запекать, жарить или тушить. Особенно вкусно она сочетается с чесноком, сливочным маслом и свежим укропом.

А если добавить к ней сочные шампиньоны или лесные грибы — получится по-настоящему летнее, вкусное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Сегодня приготовим именно такой — молодой картофель с грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить картофель с грибами

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • шампиньоны – 250 г;
  • специи – по вкусу;
  • сливки 33% или домашняя сметана – 200 мл;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • укроп – по вкусу;
  • сливочное масло для жарки + 50 г для соуса;

Способ приготовления:

1. Молодой картофель почистить, помыть и нарезать.

2. Варить и посолить обычным способом.

3. На сливочном масле обжарить лук до прозрачности и добавить порезанные шампиньоны.

4. Посолить и готовить, пока вся жидкость не выпарится.

5. Добавить кусок сливочного масла, тертый чеснок.

6. Жарить еще 1-2 минуты и влить сливки или сметану, добавить специи и перемешать.

7. Высыпать готовый молодой картофель, еще раз перемешать и добавить зелень.

Теги:
#Грибы #Молодой картофель #Готовим дома