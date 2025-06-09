Еще один вариант приготовления молодого картофеля: как его потушить с грибами в сливочном соусе (видео)
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Просто и со вкусом
Сезон молодого картофеля уже начат — ароматного, нежного, с тоненькой кожицей, которую не нужно чистить, только хорошо вымыть. Ее можно варить, запекать, жарить или тушить. Особенно вкусно она сочетается с чесноком, сливочным маслом и свежим укропом.
А если добавить к ней сочные шампиньоны или лесные грибы — получится по-настоящему летнее, вкусное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Сегодня приготовим именно такой — молодой картофель с грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить картофель с грибами
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- шампиньоны – 250 г;
- специи – по вкусу;
- сливки 33% или домашняя сметана – 200 мл;
- чеснок – 2 зуб.;
- укроп – по вкусу;
- сливочное масло для жарки + 50 г для соуса;
Способ приготовления:
1. Молодой картофель почистить, помыть и нарезать.
2. Варить и посолить обычным способом.
3. На сливочном масле обжарить лук до прозрачности и добавить порезанные шампиньоны.
4. Посолить и готовить, пока вся жидкость не выпарится.
5. Добавить кусок сливочного масла, тертый чеснок.
6. Жарить еще 1-2 минуты и влить сливки или сметану, добавить специи и перемешать.
7. Высыпать готовый молодой картофель, еще раз перемешать и добавить зелень.