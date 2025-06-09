Всього три інгредієнти — і освіжаючий напій на столі: як приготувати смачний лимонад (відео)

Цей лимонад завжди є популярним

Почалося літо — а це означає час спеки, сонця та смачних освіжаючих напоїв. У цей період особливо хочеться чогось холодного, бадьорого й легкого. Хтось обирає традиційний домашній квас, хтось тягнеться до компотів чи холодного чаю.

А ми пропонуємо ще один чудовий варіант — швидкий лимонад зі спрайта, лимона та м’яти. Готується він за кілька хвилин, виглядає ефектно, а смакує — просто ідеально у спеку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vkusnoo.eda".

Як приготувати лимонад з м'ятою та лимоном

Інгредієнти:

лимон;

м'ята – 50 г (тільки листя);

спрайт — 1 л;

багато льоду;

Спосіб приготування:

1.Підготувати інгредієнти — лимон добре вимити, м’яту обірвати з гілочок, залишивши лише чисте листя.

2.Збити лимон і м’яту — у блендері подрібнити лимон (разом зі шкіркою, якщо органічний) і листя м’яти до однорідної маси.

3.Процідити масу — отриману суміш відтиснути через марлю або дрібне сито, щоб прибрати м’якоть і отримати чистий ароматний сік.

4.Підготувати ємність — у глечик або іншу велику посудину насипати багато льоду.

5.Залити сік — додати до льоду проціджений сік із лимона та м’яти.

6.Долити спрайт — обережно влити 1 л охолодженого спрайту, перемішати.

7.Подавати одразу — розлити по склянках, прикрасити гілочкою м’яти або скибочкою лимона за бажанням.