Всього три інгредієнти — і освіжаючий напій на столі: як приготувати смачний лимонад (відео)
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Цей лимонад завжди є популярним
Почалося літо — а це означає час спеки, сонця та смачних освіжаючих напоїв. У цей період особливо хочеться чогось холодного, бадьорого й легкого. Хтось обирає традиційний домашній квас, хтось тягнеться до компотів чи холодного чаю.
А ми пропонуємо ще один чудовий варіант — швидкий лимонад зі спрайта, лимона та м’яти. Готується він за кілька хвилин, виглядає ефектно, а смакує — просто ідеально у спеку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vkusnoo.eda".
Як приготувати лимонад з м'ятою та лимоном
Інгредієнти:
- лимон;
- м'ята – 50 г (тільки листя);
- спрайт — 1 л;
- багато льоду;
Спосіб приготування:
1.Підготувати інгредієнти — лимон добре вимити, м’яту обірвати з гілочок, залишивши лише чисте листя.
2.Збити лимон і м’яту — у блендері подрібнити лимон (разом зі шкіркою, якщо органічний) і листя м’яти до однорідної маси.
3.Процідити масу — отриману суміш відтиснути через марлю або дрібне сито, щоб прибрати м’якоть і отримати чистий ароматний сік.
4.Підготувати ємність — у глечик або іншу велику посудину насипати багато льоду.
5.Залити сік — додати до льоду проціджений сік із лимона та м’яти.
6.Долити спрайт — обережно влити 1 л охолодженого спрайту, перемішати.
7.Подавати одразу — розлити по склянках, прикрасити гілочкою м’яти або скибочкою лимона за бажанням.