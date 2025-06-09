Всего три ингредиента – и освежающий напиток на столе: как приготовить вкусный лимонад (видео)

Этот лимонад всегда популярен

Началось лето — это значит время жары, солнца и вкусных освежающих напитков. В этот период особенно хочется чего-нибудь холодного, бодрого и легкого. Кто-то выбирает традиционный домашний квас, кто-то тянется к компотам или холодному чаю.

А мы предлагаем еще один отличный вариант – быстрый лимонад из спрайта, лимона и мяты. Готовится он за несколько минут, выглядит эффектно, а смакует – просто идеально в жару. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vkusnoo.eda".

Как приготовить лимонад с мятой и лимоном

Ингредиенты:

лимон;

мята – 50 г (только листья);

спрайт – 1 л;

много льда;

Способ приготовления:

1.Подготовить ингредиенты – лимон хорошо вымыть, мяту оборвать с веточек, оставив только чистые листья.

2. Взбить лимон и мяту – в блендере измельчить лимон (вместе с кожурой, если органический) и листья мяты до однородной массы.

3.Процедить массу – полученную смесь отжать через марлю или мелкое сито, чтобы убрать мякоть и получить чистый ароматный сок.

4.Подготовить емкость — в кувшин или другой большой сосуд насыпать много льда.

5.Залить сок – добавить ко льду процеженный сок из лимона и мяты.

6. Долить спрайт – осторожно влить 1 л охлажденного спрайта, перемешать.

7.Подавать сразу – разлить по стаканам, украсить веточкой мяты или ломтиком лимона по желанию.