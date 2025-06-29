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Навіть діти попросять добавки: як із пів кіло печінки приготувати фантастичні котлети (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачні, ніжні, соковиті, нашвидкуруч
Дуже смачні, ніжні, соковиті, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Котлети з печінки допоможуть швидко та смачно нагодувати всю родину

Печінка — поживний і корисний продукт, хоча через свій виразний смак її полюбляють не всі. Втім, правильне приготування здатне змінити думку навіть найзатятіших скептиків. З печінки можна зробити чимало смачних страв — від ніжного паштету до ароматних котлет.

Саме останні ми сьогодні й приготуємо — м’які, соковиті й надзвичайно апетитні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • печінка – 600 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • майонез або сметана – 1 ст. л.;
  • сіль, перець;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;

Спосіб приготування:

1. Цибулю і моркву почистити.

2. Нарізати та натерти.

3. Печінку нарізати дрібними кубиками.

4. До подрібненої печінки додати спеції, моркву, цибулю, 3 ст. л. борошна та майонез.

5. Додати яйця і перемішати.

6. Обсмажити котлети з двох сторін.

7. Після цього скласти в каструльку і протушкувати 30 хвилин.

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#Печінка #Котлети #Готуємо вдома