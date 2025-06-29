Навіть діти попросять добавки: як із пів кіло печінки приготувати фантастичні котлети (відео)
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Котлети з печінки допоможуть швидко та смачно нагодувати всю родину
Печінка — поживний і корисний продукт, хоча через свій виразний смак її полюбляють не всі. Втім, правильне приготування здатне змінити думку навіть найзатятіших скептиків. З печінки можна зробити чимало смачних страв — від ніжного паштету до ароматних котлет.
Саме останні ми сьогодні й приготуємо — м’які, соковиті й надзвичайно апетитні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- печінка – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 3 ст. л.;
- майонез або сметана – 1 ст. л.;
- сіль, перець;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
Спосіб приготування:
1. Цибулю і моркву почистити.
2. Нарізати та натерти.
3. Печінку нарізати дрібними кубиками.
4. До подрібненої печінки додати спеції, моркву, цибулю, 3 ст. л. борошна та майонез.
5. Додати яйця і перемішати.
6. Обсмажити котлети з двох сторін.
7. Після цього скласти в каструльку і протушкувати 30 хвилин.