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Даже дети попросят добавки: как с полкило печени приготовить фантастические котлеты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Очень вкусные, нежные, сочные, на скорую руку
Очень вкусные, нежные, сочные, на скорую руку. Фото instagram.com

Котлеты из печени помогут быстро и вкусно накормить всю семью

Печень – питательный и полезный продукт, хотя из-за своего выразительного вкуса ее любят не все. Впрочем, правильное приготовление способно изменить мнение даже самых ярых скептиков. Из печени можно сделать немало вкусных блюд – от нежного паштета до ароматных котлет.

Именно последние мы сегодня и приготовим — мягкие, сочные и очень аппетитные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

  • печень – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • майонез или сметана – 1 ст. л.;
  • соль, перец;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить.

2. Нарезать и натереть.

3. Печень порезать маленькими кубиками.

4. К измельченной печени добавить специи, морковь, лук, 3 ст. л. муки и майонез.

5. Добавить яйца и перемешать.

6. Обжарить котлеты с двух сторон.

7. После этого сложить в кастрюльку и протушить 30 минут.

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#Печень #Котлеты #Готовим дома