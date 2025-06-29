Даже дети попросят добавки: как с полкило печени приготовить фантастические котлеты (видео)

Котлеты из печени помогут быстро и вкусно накормить всю семью

Печень – питательный и полезный продукт, хотя из-за своего выразительного вкуса ее любят не все. Впрочем, правильное приготовление способно изменить мнение даже самых ярых скептиков. Из печени можно сделать немало вкусных блюд – от нежного паштета до ароматных котлет.

Именно последние мы сегодня и приготовим — мягкие, сочные и очень аппетитные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

печень – 600 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 3 ст. л.;

майонез или сметана – 1 ст. л.;

соль, перец;

лук – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить.

2. Нарезать и натереть.

3. Печень порезать маленькими кубиками.

4. К измельченной печени добавить специи, морковь, лук, 3 ст. л. муки и майонез.

5. Добавить яйца и перемешать.

6. Обжарить котлеты с двух сторон.

7. После этого сложить в кастрюльку и протушить 30 минут.