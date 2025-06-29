Даже дети попросят добавки: как с полкило печени приготовить фантастические котлеты (видео)
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Котлеты из печени помогут быстро и вкусно накормить всю семью
Печень – питательный и полезный продукт, хотя из-за своего выразительного вкуса ее любят не все. Впрочем, правильное приготовление способно изменить мнение даже самых ярых скептиков. Из печени можно сделать немало вкусных блюд – от нежного паштета до ароматных котлет.
Именно последние мы сегодня и приготовим — мягкие, сочные и очень аппетитные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить печеночные котлеты
Ингредиенты:
- печень – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- майонез или сметана – 1 ст. л.;
- соль, перец;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
Способ приготовления:
1. Лук и морковь почистить.
2. Нарезать и натереть.
3. Печень порезать маленькими кубиками.
4. К измельченной печени добавить специи, морковь, лук, 3 ст. л. муки и майонез.
5. Добавить яйца и перемешать.
6. Обжарить котлеты с двух сторон.
7. После этого сложить в кастрюльку и протушить 30 минут.