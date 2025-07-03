Скільки не готуй — завжди буде мало: котлети з кабачком виходять ще соковитішими (відео)
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Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню
Кабачок — це літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, маринувати, додавати в супи або тушкувати — особливо смачно з овочами чи м’ясом.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні, соковиті котлети з кабачком — просту і бюджетну страву, яка стане в пригоді як на обід, так і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати котлети з кабачка
Інгредієнти:
• фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 500 г;
• кабачок — 1 середній;
• яйце — 1 шт.;
• цибуля — 1 шт.;
• сіль — за смаком;
• перець чорний мелений — за смаком;
• панірувальні сухарі — 3 ст.л.;
• олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Натерти кабачок на дрібній тертці, злегка відтиснути сік.
- Подрібнити цибулю.
- Змішати фарш, кабачок, цибулю, яйце, сіль, перець та сухарі.
- Сформувати котлети.
- Розігріти олію на сковорідці.
- Обсмажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки.
- За бажанням протушкувати під кришкою 5–7 хвилин на слабкому вогні.