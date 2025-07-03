Скільки не готуй — завжди буде мало: котлети з кабачком виходять ще соковитішими (відео)

Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню

Кабачок — це літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, маринувати, додавати в супи або тушкувати — особливо смачно з овочами чи м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні, соковиті котлети з кабачком — просту і бюджетну страву, яка стане в пригоді як на обід, так і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати котлети з кабачка

Інгредієнти:

• фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 500 г;

• кабачок — 1 середній;

• яйце — 1 шт.;

• цибуля — 1 шт.;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

• панірувальні сухарі — 3 ст.л.;

• олія — для смаження;

Спосіб приготування: