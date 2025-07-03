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Скільки не готуй — завжди буде мало: котлети з кабачком виходять ще соковитішими (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пишні, з фаршем, на сковороді, найсмачніший рецепт
Пишні, з фаршем, на сковороді, найсмачніший рецепт. Фото instagram.com

Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню

Кабачок — це літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово поєднується з різними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, маринувати, додавати в супи або тушкувати — особливо смачно з овочами чи м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні, соковиті котлети з кабачком — просту і бюджетну страву, яка стане в пригоді як на обід, так і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати котлети з кабачка

Інгредієнти:

• фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 500 г;

• кабачок — 1 середній;

• яйце — 1 шт.;

• цибуля — 1 шт.;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

• панірувальні сухарі — 3 ст.л.;

• олія — для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачок на дрібній тертці, злегка відтиснути сік.
  2. Подрібнити цибулю.
  3. Змішати фарш, кабачок, цибулю, яйце, сіль, перець та сухарі.
  4. Сформувати котлети.
  5. Розігріти олію на сковорідці.
  6. Обсмажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки.
  7. За бажанням протушкувати під кришкою 5–7 хвилин на слабкому вогні.
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#Кабачки #Котлети #Готуємо вдома