Сколько ни готовь — всегда будет мало: котлеты с кабачком получаются еще сочнее (видео)

Приготовьте такие куриные котлеты с кабачком для разнообразия повседневного меню

Кабачок – это летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его можно жарить, запекать, мариновать, добавлять в супы или тушить – особенно вкусно с овощами или мясом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить вкусные, сочные котлеты с кабачком — простое и бюджетное блюдо, которое пригодится как на обед, так и на ужин. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить котлеты из кабачка

Ингредиенты:

• фарш (куриный или свино-говяжий) — 500 г;

• кабачок – 1 средний;

• яйцо – 1 шт.;

• лук – 1 шт.;

• соль – по вкусу;

• перец черный молотый – по вкусу;

• панировочные сухари – 3 ст.л.;

• масло – для жарки;

Способ приготовления: