Сколько ни готовь — всегда будет мало: котлеты с кабачком получаются еще сочнее (видео)
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Приготовьте такие куриные котлеты с кабачком для разнообразия повседневного меню
Кабачок – это летний овощ с нежной текстурой и нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его можно жарить, запекать, мариновать, добавлять в супы или тушить – особенно вкусно с овощами или мясом.
Но сегодня мы предлагаем приготовить вкусные, сочные котлеты с кабачком — простое и бюджетное блюдо, которое пригодится как на обед, так и на ужин. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить котлеты из кабачка
Ингредиенты:
• фарш (куриный или свино-говяжий) — 500 г;
• кабачок – 1 средний;
• яйцо – 1 шт.;
• лук – 1 шт.;
• соль – по вкусу;
• перец черный молотый – по вкусу;
• панировочные сухари – 3 ст.л.;
• масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Натереть кабачок на мелкой терке, слегка отжать сок.
- Измельчить лук.
- Смешать фарш, кабачок, лук, яйцо, соль, перец и сухари.
- Сформировать котлеты.
- Разогреть масло на сковороде.
- Обжарить котлеты по бокам до румяной корочки.
- По желанию протушить под крышкой 5-7 минут на слабом огне.