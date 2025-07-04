Хек вийде смачнішим за червону рибу: як його смачно приготувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неповторний аромат, яскравий та насичений смак
Хек — це нежирна морська риба з ніжним м’ясом і мінімумом кісток, яка ідеально підходить для смаження, запікання, варіння чи тушкування. Найчастіше її готують з овочами, подають у вершковому або томатному соусі.
Але сьогодні ми пропонуємо не зовсім звичний варіант — хек у кисло-солодкому соусі. Така подача додає рибі яскравого смаку й азійських нот, роблячи просту страву цікавою та вишуканою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".
Як приготувати хек у кисло-солодкому соусі
Інгредієнти:
• філе хека — 500 г;
• сіль — за смаком;
• перець чорний мелений — за смаком;
• спеції до риби — за смаком;
• вода — 1 склянка;
• борошно — для панірування;
• яйця — 2 шт.;
• олія — для смаження;
• цибуля ріпчаста — 1 велика;
• перець солодкий червоний — 1 великий;
• ананаси консервовані — 1 банка;
• кетчуп — 250 г;
• майонез — 200 г;
• лавровий лист — 1–2 шт.;
Спосіб приготування:
Нарізати філе хека на невеликі шматочки.
Перекласти рибу в глибоку миску, додати сіль, перець, спеції та воду. Перемішати.
Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник маринуватись на 1–2 години.
Запанірувати шматочки хека в борошні та збитому яйці.
Обсмажити рибу на розігрітій олії з обох боків до рум’яності.
На окремій сковорідці обсмажити нарізані кубиками цибулю та перець.
Додати ананаси разом із соком, кетчуп, майонез і лавровий лист. Перемішати.
Накрити кришкою та тушкувати до м’якості овочів.
У формі для запікання викладати шарами: овочеву заливку та обсмажену рибу.
Повторити, поки не закінчаться інгредієнти.
Остудити та поставити в холодильник на ніч для просочення.