Хек вийде смачнішим за червону рибу: як його смачно приготувати (відео)

Неповторний аромат, яскравий та насичений смак

Хек — це нежирна морська риба з ніжним м’ясом і мінімумом кісток, яка ідеально підходить для смаження, запікання, варіння чи тушкування. Найчастіше її готують з овочами, подають у вершковому або томатному соусі.

Але сьогодні ми пропонуємо не зовсім звичний варіант — хек у кисло-солодкому соусі. Така подача додає рибі яскравого смаку й азійських нот, роблячи просту страву цікавою та вишуканою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".

Як приготувати хек у кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

• філе хека — 500 г;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

• спеції до риби — за смаком;

• вода — 1 склянка;

• борошно — для панірування;

• яйця — 2 шт.;

• олія — для смаження;

• цибуля ріпчаста — 1 велика;

• перець солодкий червоний — 1 великий;

• ананаси консервовані — 1 банка;

• кетчуп — 250 г;

• майонез — 200 г;

• лавровий лист — 1–2 шт.;

Спосіб приготування:

Нарізати філе хека на невеликі шматочки.

Перекласти рибу в глибоку миску, додати сіль, перець, спеції та воду. Перемішати.

Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник маринуватись на 1–2 години.

Запанірувати шматочки хека в борошні та збитому яйці.

Обсмажити рибу на розігрітій олії з обох боків до рум’яності.

На окремій сковорідці обсмажити нарізані кубиками цибулю та перець.

Додати ананаси разом із соком, кетчуп, майонез і лавровий лист. Перемішати.

Накрити кришкою та тушкувати до м’якості овочів.

У формі для запікання викладати шарами: овочеву заливку та обсмажену рибу.

Повторити, поки не закінчаться інгредієнти.

Остудити та поставити в холодильник на ніч для просочення.