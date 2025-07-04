Хек получится вкуснее красной рыбы: как его вкусно приготовить (видео)
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Неповторимый аромат, яркий и насыщенный вкус
Хек – это нежирная морская рыба с нежным мясом и минимумом костей, которая идеально подходит для жарки, запекания, варки или тушения. Чаще ее готовят с овощами, подают в сливочном или томатном соусе.
Но сегодня мы предлагаем не совсем привычный вариант – хек в кисло-сладком соусе. Такая подача придает рыбе яркий вкус и азиатские ноты, делая простое блюдо интересным и изысканным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__cooking".
Как приготовить хек в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
• филе хека – 500 г;
• соль – по вкусу;
• перец черный молотый – по вкусу;
• специи к рыбе – по вкусу;
• вода – 1 стакан;
• мука — для панировки;
• яйца – 2 шт.;
• масло – для жарки;
• лук репчатый – 1 большой;
• перец сладкий красный – 1 большой;
• ананасы консервированные – 1 банка;
• кетчуп – 250 г;
• майонез – 200 г;
• лавровый лист – 1–2 шт.;
Способ приготовления:
Нарезать филе хека на небольшие кусочки.
Переложить рыбу в глубокую миску, добавить соль, перец, специи и воду. Перемешать.
Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться на 1-2 часа.
Запанировать кусочки хека в муке и взбитом яйце.
Обжарить рыбу на разогретом масле по бокам до румяности.
На отдельной сковороде обжарить нарезанный кубиками лук и перец.
Добавить ананасы вместе с соком, кетчупом, майонезом и лавровым листом.
Накрыть крышкой и тушить до мягкости овощей.
В форме запекания выкладывать слоями: овощную заливку и обжаренную рыбу.
Повторите, пока не закончатся ингредиенты.
Остудить и поставить в холодильник на ночь для пропитки.