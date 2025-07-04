Хек получится вкуснее красной рыбы: как его вкусно приготовить (видео)

Неповторимый аромат, яркий и насыщенный вкус

Хек – это нежирная морская рыба с нежным мясом и минимумом костей, которая идеально подходит для жарки, запекания, варки или тушения. Чаще ее готовят с овощами, подают в сливочном или томатном соусе.

Но сегодня мы предлагаем не совсем привычный вариант – хек в кисло-сладком соусе. Такая подача придает рыбе яркий вкус и азиатские ноты, делая простое блюдо интересным и изысканным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__cooking".

Как приготовить хек в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

• филе хека – 500 г;

• соль – по вкусу;

• перец черный молотый – по вкусу;

• специи к рыбе – по вкусу;

• вода – 1 стакан;

• мука — для панировки;

• яйца – 2 шт.;

• масло – для жарки;

• лук репчатый – 1 большой;

• перец сладкий красный – 1 большой;

• ананасы консервированные – 1 банка;

• кетчуп – 250 г;

• майонез – 200 г;

• лавровый лист – 1–2 шт.;

Способ приготовления:

Нарезать филе хека на небольшие кусочки.

Переложить рыбу в глубокую миску, добавить соль, перец, специи и воду. Перемешать.

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться на 1-2 часа.

Запанировать кусочки хека в муке и взбитом яйце.

Обжарить рыбу на разогретом масле по бокам до румяности.

На отдельной сковороде обжарить нарезанный кубиками лук и перец.

Добавить ананасы вместе с соком, кетчупом, майонезом и лавровым листом.

Накрыть крышкой и тушить до мягкости овощей.

В форме запекания выкладывать слоями: овощную заливку и обжаренную рыбу.

Повторите, пока не закончатся ингредиенты.

Остудить и поставить в холодильник на ночь для пропитки.