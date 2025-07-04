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Идеальная кабачковая икра существует: раскрыт рецепт, который всех удивит

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Кабачкова икра
Кабачкова икра. Фото Скриншот YouTube

Добавьте в блюдо один неожиданный ингредиент

Если вы уже готовили оладьи, салат и даже нагетсы из кабачков, а эти овощи не закончились, самое время приготовить кабачковую икру. Это блюдо очень универсальное и подойдет и к макаронам, и к картофелю, и к мясу, или к кусочку хлеба на перекус.

Рецептом кабачковой икры поделилась блогер Екатерина Тарасенко. Она предлагает добавлять в блюдо мед, чтобы придать икре неповторимый вкус.

Ингредиенты

  • 3 кг кабачков
  • 1 кг сладкого перца
  • 500 г моркови
  • 500 г репчатого лука
  • 10 зубчиков чеснока

Для заправки и вкуса:

  • 80 г растительного масла
  • 35 г соли
  • 0,5 ч. л. черного перца
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 240 г томатной пасты
  • 3 ст. л. уксуса

Этапы приготовления:

Тщательно вымойте все овощи, очистите их от кожуры и семян, затем нарежьте произвольными кусками. Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю, добавьте немного воды и поставьте на огонь. Тушите до мягкости.

Кабачковая икра рецепт
Кабачки надо протушить

На отдельной сковороде обжарьте морковь до золотистого цвета и добавьте ее к кабачкам.

Затем обжарьте сладкий перец и добавьте его к содержимому кастрюли.

Как приготовить икра из кабачков
Обжарьте овощи и добавьте их к кабачкам

На этой же сковороде обжарьте измельченный лук вместе с чесноком. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и переложите эту смесь в тушеные овощи.

Добавьте к овощам соль, черный перец, сахар и мед.

Снимите кастрюлю с огня. С помощью блендера перебейте всю овощную массу до однородной смеси. Переложите икру обратно в кастрюлю и тушите еще около 40 минут, периодически помешивая.

Как приготовить икру из кабачков
Перебейте овощи блендером

Горячую икру переложите в подготовленные стерилизованные банки, убедитесь, что внутри нет пузырьков воздуха. Герметично закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте теплым одеялом.

Кабачкова икра
Обязательно переверните банки

Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.

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