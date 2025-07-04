Идеальная кабачковая икра существует: раскрыт рецепт, который всех удивит

Добавьте в блюдо один неожиданный ингредиент

Если вы уже готовили оладьи, салат и даже нагетсы из кабачков, а эти овощи не закончились, самое время приготовить кабачковую икру. Это блюдо очень универсальное и подойдет и к макаронам, и к картофелю, и к мясу, или к кусочку хлеба на перекус.

Рецептом кабачковой икры поделилась блогер Екатерина Тарасенко. Она предлагает добавлять в блюдо мед, чтобы придать икре неповторимый вкус.

Ингредиенты

3 кг кабачков

1 кг сладкого перца

500 г моркови

500 г репчатого лука

10 зубчиков чеснока

Для заправки и вкуса:

80 г растительного масла

35 г соли

0,5 ч. л. черного перца

2 ст. л. сахара

2 ст. л. меда

240 г томатной пасты

3 ст. л. уксуса

Этапы приготовления:

Тщательно вымойте все овощи, очистите их от кожуры и семян, затем нарежьте произвольными кусками. Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю, добавьте немного воды и поставьте на огонь. Тушите до мягкости.

Кабачки надо протушить

На отдельной сковороде обжарьте морковь до золотистого цвета и добавьте ее к кабачкам.

Затем обжарьте сладкий перец и добавьте его к содержимому кастрюли.

Обжарьте овощи и добавьте их к кабачкам

На этой же сковороде обжарьте измельченный лук вместе с чесноком. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и переложите эту смесь в тушеные овощи.

Добавьте к овощам соль, черный перец, сахар и мед.

Снимите кастрюлю с огня. С помощью блендера перебейте всю овощную массу до однородной смеси. Переложите икру обратно в кастрюлю и тушите еще около 40 минут, периодически помешивая.

Перебейте овощи блендером

Горячую икру переложите в подготовленные стерилизованные банки, убедитесь, что внутри нет пузырьков воздуха. Герметично закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте теплым одеялом.

Обязательно переверните банки

Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.

Также узнайте рецепт голубцов, которые не придется долго закручивать.