Идеальная кабачковая икра существует: раскрыт рецепт, который всех удивит
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Добавьте в блюдо один неожиданный ингредиент
Если вы уже готовили оладьи, салат и даже нагетсы из кабачков, а эти овощи не закончились, самое время приготовить кабачковую икру. Это блюдо очень универсальное и подойдет и к макаронам, и к картофелю, и к мясу, или к кусочку хлеба на перекус.
Рецептом кабачковой икры поделилась блогер Екатерина Тарасенко. Она предлагает добавлять в блюдо мед, чтобы придать икре неповторимый вкус.
Ингредиенты
- 3 кг кабачков
- 1 кг сладкого перца
- 500 г моркови
- 500 г репчатого лука
- 10 зубчиков чеснока
Для заправки и вкуса:
- 80 г растительного масла
- 35 г соли
- 0,5 ч. л. черного перца
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. меда
- 240 г томатной пасты
- 3 ст. л. уксуса
Этапы приготовления:
Тщательно вымойте все овощи, очистите их от кожуры и семян, затем нарежьте произвольными кусками. Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю, добавьте немного воды и поставьте на огонь. Тушите до мягкости.
На отдельной сковороде обжарьте морковь до золотистого цвета и добавьте ее к кабачкам.
Затем обжарьте сладкий перец и добавьте его к содержимому кастрюли.
На этой же сковороде обжарьте измельченный лук вместе с чесноком. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и переложите эту смесь в тушеные овощи.
Добавьте к овощам соль, черный перец, сахар и мед.
Снимите кастрюлю с огня. С помощью блендера перебейте всю овощную массу до однородной смеси. Переложите икру обратно в кастрюлю и тушите еще около 40 минут, периодически помешивая.
Горячую икру переложите в подготовленные стерилизованные банки, убедитесь, что внутри нет пузырьков воздуха. Герметично закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте теплым одеялом.
Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.
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