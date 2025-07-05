Этот рецепт будут просить все друзья: хрустящий кабачок-осьминог в кляре будет эффектно выглядеть на праздничном столе (видео)
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Кабачки получаются очень красивыми, они не теряют своего яркого цвета, сочности и упругости
Кабачок – это нежный и сочный овощ с мягким вкусом, который отлично подходит для различных способов приготовления. Его можно жарить, запекать, тушить или готовить в кляре.
Особенно вкусными получаются тушеные кабачки, которые легко сочетаются с другими овощами и специями. Сегодня мы предлагаем интересный и оригинальный рецепт – кабачки-осьминоги, которые не только вкусны, но и очень милы на вид. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить кабачки-осьминоги
Ингредиенты:
Для "осьминога":
• кабачки – 2 шт. (среднего размера);
• яйца – 1–2 шт.;
• мука – 2–3 ст. л.;
• соль – по вкусу;
• масло – для жарки;
Для соуса:
• сметана — 2-3 ст. л.;
• чеснок — 1-2 зубчика (по вкусу);
• соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
Очистить кабачки от кожуры. Разрезать пополам (поперек). Сделать продольные надрезы каждой нижней части — это будут "щупальца".
Обвалять каждый "осьминог" в муке. Окунуть во взбитое яйцо.
Обжаривать на среднем огне по бокам до золотистой корочки (примерно 3–4 минуты с каждой стороны).
Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком, добавить соль и перец по вкусу.
Подавать кабачки-осьминоги с чесночным соусом.