Готуємо кабачки по-новому: ідеальна закуска з'явиться на столі за 20 хвилин
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Вони смакують як гарячими, так і охолодженими
Сезон кабачків в самому розпалі. З цих овочів можна готувати безліч страв. Але якщо ви шукаєте щось нове, щось, що здивує і водночас стане улюбленою стравою, тоді цей рецепт запечених кабачків в клярі з сиром точно для вас.
За цим рецептом від користувачки кулінарного порталу Cookpad кабачки виходять хрусткими, золотистими та неймовірно апетитними.
Інгредієнти:
- 1 шт. кабачок;
- 100 г пармезану;
- 100 г панко;
- 2 шт. яйця;
- 2–4 ст. л. борошна.
Спосіб приготування:
- Наріжте кабачки. Посипте сіллю, чорним перцем і паприкою, перемішайте.
- Для панірування змішайте сухарі панко й тертий сир.
- Кожен шматочок кабачка обваляйте спочатку в борошні, потім – у збитих яйцях, а далі – у суміші панко й сиру.
- Викладіть на деко з пергаментом і відправте у розігріту до 200 °C духовку на 20–25 хвилин, щоб кабачки стали рум'яними і хрусткими.
Подавати ці хрумкі запечені кабачки можна як самостійну закуску. Проте можна додати до них соус: від простого сметанного з часником та зеленню до більш пікантного томатного або навіть кисло-солодкого чи соусу тартар.
Також дізнайтесь, який інгредієнт додати до кабачкової ікри, щоб вона була неймовірно смачною.