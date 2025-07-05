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Готуємо кабачки по-новому: ідеальна закуска з'явиться на столі за 20 хвилин

Автор
Наталя Граковська
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Такі кабачки з'їдаються першими
Такі кабачки з'їдаються першими. Фото smak.menu

Вони смакують як гарячими, так і охолодженими

Сезон кабачків в самому розпалі. З цих овочів можна готувати безліч страв. Але якщо ви шукаєте щось нове, щось, що здивує і водночас стане улюбленою стравою, тоді цей рецепт запечених кабачків в клярі з сиром точно для вас.

За цим рецептом від користувачки кулінарного порталу Cookpad кабачки виходять хрусткими, золотистими та неймовірно апетитними.

Інгредієнти:

  • 1 шт. кабачок;
  • 100 г пармезану;
  • 100 г панко;
  • 2 шт. яйця;
  • 2–4 ст. л. борошна.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте кабачки. Посипте сіллю, чорним перцем і паприкою, перемішайте.
  2. Для панірування змішайте сухарі панко й тертий сир.
  3. Кожен шматочок кабачка обваляйте спочатку в борошні, потім – у збитих яйцях, а далі – у суміші панко й сиру.
  4. Викладіть на деко з пергаментом і відправте у розігріту до 200 °C духовку на 20–25 хвилин, щоб кабачки стали рум'яними і хрусткими.

Подавати ці хрумкі запечені кабачки можна як самостійну закуску. Проте можна додати до них соус: від простого сметанного з часником та зеленню до більш пікантного томатного або навіть кисло-солодкого чи соусу тартар.

Також дізнайтесь, який інгредієнт додати до кабачкової ікри, щоб вона була неймовірно смачною.

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#Кабачки #Рецепти #Закуска