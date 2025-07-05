Готовим кабачки по-новому: идеальная закуска появится на столе через 20 минут
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Они вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде
Сезон кабачков в самом разгаре. Из этих овощей можно готовить множество блюд. Но если вы ищете что-то новое, что-то удивительное и такое, что одновременно станет любимым блюдом, тогда этот рецепт запеченных кабачков в кляре с сыром точно для вас.
По этому рецепту от пользовательницы кулинарного портала Cookpad кабачки получаются хрустящими, золотистыми и невероятно аппетитными.
Ингредиенты:
- 1 шт. кабачок;
- 100 г пармезана;
- 100 г панко;
- 2 шт. яйца;
- 2–4 ст. л. муки.
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки. Посыпьте солью, черным перцем и паприкой, перемешайте.
- Для панировки смешайте сухари панко и натертый сыр.
- Каждый кусочек кабачка обваляйте сначала в муке, затем – во взбитых яйцах, а затем – в смеси панко и сыра.
- Выложите на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут, чтобы кабачки стали румяными и хрустящими.
Подавать эти хрустящие запеченные кабачки можно как самостоятельную закуску. Но можно добавить к ним соус: от простого сметанного с чесноком и зеленью до более пикантного томатного или даже кисло-сладкого соуса или тартар.
Также узнайте, какой ингредиент добавить в кабачковую икру, чтобы она получилась невероятно вкусной.