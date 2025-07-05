Готовим кабачки по-новому: идеальная закуска появится на столе через 20 минут

Они вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде

Сезон кабачков в самом разгаре. Из этих овощей можно готовить множество блюд. Но если вы ищете что-то новое, что-то удивительное и такое, что одновременно станет любимым блюдом, тогда этот рецепт запеченных кабачков в кляре с сыром точно для вас.

По этому рецепту от пользовательницы кулинарного портала Cookpad кабачки получаются хрустящими, золотистыми и невероятно аппетитными.

Ингредиенты:

1 шт. кабачок;

100 г пармезана;

100 г панко;

2 шт. яйца;

2–4 ст. л. муки.

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки. Посыпьте солью, черным перцем и паприкой, перемешайте. Для панировки смешайте сухари панко и натертый сыр. Каждый кусочек кабачка обваляйте сначала в муке, затем – во взбитых яйцах, а затем – в смеси панко и сыра. Выложите на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут, чтобы кабачки стали румяными и хрустящими.

Подавать эти хрустящие запеченные кабачки можно как самостоятельную закуску. Но можно добавить к ним соус: от простого сметанного с чесноком и зеленью до более пикантного томатного или даже кисло-сладкого соуса или тартар.

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