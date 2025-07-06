Такі кабачкові котлети виходять смачнішими за м'ясо: з цим рецептом ваш чоловік стане вегетаріанцем (відео)

Котлети з кабачків з фаршем сподобаються всій родині

Кабачок — це соковитий літній овоч із нейтральним смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. З нього готують і легкі супи, і запіканки, і популярне овочеве рагу разом із морквою, картоплею та томатами.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — ніжні котлети з кабачків. Вони чудово підходять для легкої вечері або перекусу й сподобаються навіть тим, хто зазвичай байдужий до овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

кабачки або цукіні – 500 г;

фета – 200 г;

панірувальні сухарі – 100 г;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

спеції (суміш перців) – за смаком;

зелень – за смаком;

олія – для смаження;

Для соусу:

сметана або йогурт – 3 ст. л.;

огірок – 1 шт.;

часник – 1–2 зубчики;

сіль (можна лимонну) – за смаком;

зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

Помити кабачки, за потреби очистити від шкірки та насіння.

Натерти кабачки на дрібній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.

Додати до кабачків подрібнену фету, нарізану цибулю, зелень, яйце, панірувальні сухарі та спеції.

Добре перемішати масу та сформувати невеликі котлетки.

Смажити на розігрітій сковорідці з олією на слабкому вогні по 5–6 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки.

Для соусу змішати сметану або йогурт з подрібненим часником, натертим або нарізаним соломкою огірком, сіллю та зеленню.

Подавати гарячі котлети з холодним соусом.