Такие кабачковые котлеты получаются вкуснее мяса: с этим рецептом ваш муж станет вегетарианцем (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Котлеты из кабачков с фаршем понравятся всей семье
Кабачок – это сочный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Из него готовят и легкие супы, и запеканки, и популярное овощное рагу вместе с морковью, картофелем и томатами.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – нежные котлеты из кабачков. Они прекрасно подходят для легкого ужина или перекуса и понравятся даже тем, кто обычно безразличен к овощам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить кабачковые котлеты
Ингредиенты:
- кабачки или цуккини – 500 г;
- фета – 200 г;
- панировочные сухари – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- специи (смесь перцев) – по вкусу;
- зелень – по вкусу;
- масло – для жарки;
Для соуса:
- сметана или йогурт – 3 ст. л.;
- огурец – 1 шт.;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- соль (можно лимонную) – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть кабачки, при необходимости очистить от кожуры и семян.
Натереть кабачки на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
Добавить в кабачки измельченную фету, нарезанный лук, зелень, яйцо, панировочные сухари и специи.
Хорошо перемешать массу и небольшие котлетки.
Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом на слабом огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Для соуса смешать сметану или йогурт с измельченным чесноком, натертым или нарезанным огурцом соломкой, солью и зеленью.
Подавать горячие котлеты с холодным соусом.