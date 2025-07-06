Такие кабачковые котлеты получаются вкуснее мяса: с этим рецептом ваш муж станет вегетарианцем (видео)

Котлеты из кабачков с фаршем понравятся всей семье

Кабачок – это сочный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Из него готовят и легкие супы, и запеканки, и популярное овощное рагу вместе с морковью, картофелем и томатами.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – нежные котлеты из кабачков. Они прекрасно подходят для легкого ужина или перекуса и понравятся даже тем, кто обычно безразличен к овощам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

кабачки или цуккини – 500 г;

фета – 200 г;

панировочные сухари – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

специи (смесь перцев) – по вкусу;

зелень – по вкусу;

масло – для жарки;

Для соуса:

сметана или йогурт – 3 ст. л.;

огурец – 1 шт.;

чеснок – 1–2 зубчика;

соль (можно лимонную) – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Помыть кабачки, при необходимости очистить от кожуры и семян.

Натереть кабачки на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.

Добавить в кабачки измельченную фету, нарезанный лук, зелень, яйцо, панировочные сухари и специи.

Хорошо перемешать массу и небольшие котлетки.

Жарить на разогретой сковороде с растительным маслом на слабом огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Для соуса смешать сметану или йогурт с измельченным чесноком, натертым или нарезанным огурцом соломкой, солью и зеленью.

Подавать горячие котлеты с холодным соусом.