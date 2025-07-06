Така свинина просто тане у роті: у чому потушкувати м'ясо (відео)
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Справжня знахідка для поціновувачів знаменитого пінного напою
Пиво — це не лише популярний напій для зустрічей із друзями, а ще й чудовий інгредієнт для приготування м’яса. Його гіркуватість та насичені нотки прекрасно поєднуються зі свининою, роблячи її надзвичайно м’якою та ароматною.
Однією з найвідоміших страв є рулька, тушкована в пиві, але сьогодні ми пропонуємо більш простий, проте не менш смачний варіант — свинину, тушковану в пиві. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".
Як приготувати м'ясо тушковане в пиві
Інгредієнти:
- шматочки свинини (шия або лопатка) – 700 г;
- цибуля – 1 середня;
- яблуко – 1 середнє (солодке або кисло-солодке);
- часник – 2 зубчики;
- сіль – 1 ч. л. (або за смаком);
- цукор – 1 ч. л.;
- яблучний оцет – 1 ст. л.;
- темне пиво – приблизно 300-400 мл (щоб залити мʼясо у формі);
Спосіб приготування:
1. Свинину нарізати на великі шматочки та обсмажити на сковорідці до гарної золотистої скоринки. Це важливо – так мʼясо збереже соковитість і набуде насиченого смаку.
2. Нарізати цибулю і яблуко великими шматочками.
3. Вийняти мʼясо зі сковороди, а в тій же сковорідці обсмажити цибулю і яблуко до мʼякості.
4. Додати до засмажки часник, сіль, цукор і яблучний оцет.
5. Добре перемішати та дати трохи прогрітися, щоб розкрилися аромати.
6. У форму для запікання викласти обсмажене мʼясо, зверху рівномірно розподілити засмажку з цибулею та яблуком.
7. Залити все темним пивом так, щоб рідина майже покривала мʼясо.
8. Запікати в духовці за температури 170 градусів приблизно 1,5-2 години, доки мʼясо не стане дуже мʼяким і почне розпадатися.