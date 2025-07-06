Така свинина просто тане у роті: у чому потушкувати м'ясо (відео)

Справжня знахідка для поціновувачів знаменитого пінного напою

Пиво — це не лише популярний напій для зустрічей із друзями, а ще й чудовий інгредієнт для приготування м’яса. Його гіркуватість та насичені нотки прекрасно поєднуються зі свининою, роблячи її надзвичайно м’якою та ароматною.

Однією з найвідоміших страв є рулька, тушкована в пиві, але сьогодні ми пропонуємо більш простий, проте не менш смачний варіант — свинину, тушковану в пиві. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".

Як приготувати м'ясо тушковане в пиві

Інгредієнти:

шматочки свинини (шия або лопатка) – 700 г;

цибуля – 1 середня;

яблуко – 1 середнє (солодке або кисло-солодке);

часник – 2 зубчики;

сіль – 1 ч. л. (або за смаком);

цукор – 1 ч. л.;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

темне пиво – приблизно 300-400 мл (щоб залити мʼясо у формі);

Спосіб приготування:

1. Свинину нарізати на великі шматочки та обсмажити на сковорідці до гарної золотистої скоринки. Це важливо – так мʼясо збереже соковитість і набуде насиченого смаку.

2. Нарізати цибулю і яблуко великими шматочками.

3. Вийняти мʼясо зі сковороди, а в тій же сковорідці обсмажити цибулю і яблуко до мʼякості.

4. Додати до засмажки часник, сіль, цукор і яблучний оцет.

5. Добре перемішати та дати трохи прогрітися, щоб розкрилися аромати.

6. У форму для запікання викласти обсмажене мʼясо, зверху рівномірно розподілити засмажку з цибулею та яблуком.

7. Залити все темним пивом так, щоб рідина майже покривала мʼясо.

8. Запікати в духовці за температури 170 градусів приблизно 1,5-2 години, доки мʼясо не стане дуже мʼяким і почне розпадатися.