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Така свинина просто тане у роті: у чому потушкувати м'ясо (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковита, м'яка, дуже ароматна, нашвидкуруч
Соковита, м'яка, дуже ароматна, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Справжня знахідка для поціновувачів знаменитого пінного напою

Пиво — це не лише популярний напій для зустрічей із друзями, а ще й чудовий інгредієнт для приготування м’яса. Його гіркуватість та насичені нотки прекрасно поєднуються зі свининою, роблячи її надзвичайно м’якою та ароматною.

Однією з найвідоміших страв є рулька, тушкована в пиві, але сьогодні ми пропонуємо більш простий, проте не менш смачний варіант — свинину, тушковану в пиві. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".

Як приготувати м'ясо тушковане в пиві

Інгредієнти:

  • шматочки свинини (шия або лопатка) – 700 г;
  • цибуля – 1 середня;
  • яблуко – 1 середнє (солодке або кисло-солодке);
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль – 1 ч. л. (або за смаком);
  • цукор – 1 ч. л.;
  • яблучний оцет – 1 ст. л.;
  • темне пиво – приблизно 300-400 мл (щоб залити мʼясо у формі);

Спосіб приготування:

1. Свинину нарізати на великі шматочки та обсмажити на сковорідці до гарної золотистої скоринки. Це важливо – так мʼясо збереже соковитість і набуде насиченого смаку.

2. Нарізати цибулю і яблуко великими шматочками.

3. Вийняти мʼясо зі сковороди, а в тій же сковорідці обсмажити цибулю і яблуко до мʼякості.

4. Додати до засмажки часник, сіль, цукор і яблучний оцет.

5. Добре перемішати та дати трохи прогрітися, щоб розкрилися аромати.

6. У форму для запікання викласти обсмажене мʼясо, зверху рівномірно розподілити засмажку з цибулею та яблуком.

7. Залити все темним пивом так, щоб рідина майже покривала мʼясо.

8. Запікати в духовці за температури 170 градусів приблизно 1,5-2 години, доки мʼясо не стане дуже мʼяким і почне розпадатися.

Теги:
#Пиво #Свинина #Готуємо вдома