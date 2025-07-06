Такая свинина просто тает во рту: в чем потушить мясо (видео)

Настоящая находка для ценителей знаменитого пенного напитка

Пиво – это не только популярный напиток для встреч с друзьями, но и отличный ингредиент для приготовления мяса. Его горчинка и насыщенные нотки прекрасно сочетаются со свининой, делая ее очень мягкой и ароматной.

Одним из самых известных блюд является рулька, тушенная в пиве, но сегодня мы предлагаем более простой, однако не менее вкусный вариант – свинину, тушенную в пиве. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".

Как приготовить мясо тушенное в пиве

Ингредиенты:

кусочки свинины (шея или лопатка) – 700 г;

лук – 1 средний;

яблоко – 1 среднее (сладкое или кисло-сладкое);

чеснок – 2 зубчика;

соль – 1 ч. л. (или по вкусу);

сахар – 1 ч. л.;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

темное пиво – примерно 300-400 мл (чтобы залить мясо в форме);

Способ приготовления:

1. Нарезать свинину на большие кусочки и обжарить на сковороде до красивой золотистой корочки. Это важно – так мясо сохранит сочность и приобретет насыщенный вкус.

2. Нарезать лук и яблоко большими кусочками.

3. Извлечь мясо из сковороды, а в той же сковороде обжарить лук и яблоко до мягкости.

4. Добавить в зажарку чеснок, соль, сахар и яблочный уксус.

5. Хорошо перемешать и дать немного прогреться, чтобы открылись ароматы.

6. В форму для запекания выложить обжаренное мясо, сверху равномерно распределить зажарку с луком и яблоком.

7. Залить все темным пивом так, чтобы жидкость почти покрывала мясо.

8. Запекать в духовке при 170 градусах примерно 1,5-2 часа, пока мясо не станет очень мягким и начнет распадаться.