Такая свинина просто тает во рту: в чем потушить мясо (видео)
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Настоящая находка для ценителей знаменитого пенного напитка
Пиво – это не только популярный напиток для встреч с друзьями, но и отличный ингредиент для приготовления мяса. Его горчинка и насыщенные нотки прекрасно сочетаются со свининой, делая ее очень мягкой и ароматной.
Одним из самых известных блюд является рулька, тушенная в пиве, но сегодня мы предлагаем более простой, однако не менее вкусный вариант – свинину, тушенную в пиве. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".
Как приготовить мясо тушенное в пиве
Ингредиенты:
- кусочки свинины (шея или лопатка) – 700 г;
- лук – 1 средний;
- яблоко – 1 среднее (сладкое или кисло-сладкое);
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – 1 ч. л. (или по вкусу);
- сахар – 1 ч. л.;
- яблочный уксус – 1 ст. л.;
- темное пиво – примерно 300-400 мл (чтобы залить мясо в форме);
Способ приготовления:
1. Нарезать свинину на большие кусочки и обжарить на сковороде до красивой золотистой корочки. Это важно – так мясо сохранит сочность и приобретет насыщенный вкус.
2. Нарезать лук и яблоко большими кусочками.
3. Извлечь мясо из сковороды, а в той же сковороде обжарить лук и яблоко до мягкости.
4. Добавить в зажарку чеснок, соль, сахар и яблочный уксус.
5. Хорошо перемешать и дать немного прогреться, чтобы открылись ароматы.
6. В форму для запекания выложить обжаренное мясо, сверху равномерно распределить зажарку с луком и яблоком.
7. Залить все темным пивом так, чтобы жидкость почти покрывала мясо.
8. Запекать в духовке при 170 градусах примерно 1,5-2 часа, пока мясо не станет очень мягким и начнет распадаться.