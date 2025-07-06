Такі деруни ви ще не пробували: як приготувати звичну страву з картоплі на хлібі (відео)

Такі деруни можна подати на сніданок, обід, вечерю або як перекус

Деруни — це одна з найулюбленіших страв української кухні, що готується з тертої картоплі й обсмажується до рум’яної скоринки. Їх подають зі сметаною, грибами або навіть готують з фаршем усередині — такий собі картопляний млинець-сюрприз.

Але сьогодні ми пропонуємо не менш цікаву та оригінальну варіацію — деруни на хлібі. Це простий, бюджетний і дуже смачний варіант для сніданку або перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати деруни на хлібі

Інгредієнти:

картопля – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

ковбаса – 50–70 г;

спеції – до смаку;

сіль – до смаку;

хліб – 4–6 скибок;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Очистити та натерти на дрібній тертці картоплю, цибулю й ковбасу.

Додати яйце, сіль, спеції та добре перемішати до однорідної маси.

Викласти картопляну масу товстим шаром на одну сторону кожної скибки хліба.

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії.

Обсмажити бутерброди спочатку начинкою вниз приблизно 2 хвилини до золотистої скоринки, потім обережно перевернути та смажити ще 1–2 хвилини.

Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.