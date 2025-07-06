Такі деруни ви ще не пробували: як приготувати звичну страву з картоплі на хлібі (відео)
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Такі деруни можна подати на сніданок, обід, вечерю або як перекус
Деруни — це одна з найулюбленіших страв української кухні, що готується з тертої картоплі й обсмажується до рум’яної скоринки. Їх подають зі сметаною, грибами або навіть готують з фаршем усередині — такий собі картопляний млинець-сюрприз.
Але сьогодні ми пропонуємо не менш цікаву та оригінальну варіацію — деруни на хлібі. Це простий, бюджетний і дуже смачний варіант для сніданку або перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати деруни на хлібі
Інгредієнти:
- картопля – 2 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- ковбаса – 50–70 г;
- спеції – до смаку;
- сіль – до смаку;
- хліб – 4–6 скибок;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
Очистити та натерти на дрібній тертці картоплю, цибулю й ковбасу.
Додати яйце, сіль, спеції та добре перемішати до однорідної маси.
Викласти картопляну масу товстим шаром на одну сторону кожної скибки хліба.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії.
Обсмажити бутерброди спочатку начинкою вниз приблизно 2 хвилини до золотистої скоринки, потім обережно перевернути та смажити ще 1–2 хвилини.
Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.