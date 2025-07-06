Такие драники вы еще не пробовали: как приготовить привычное блюдо из картофеля на хлебе (видео)
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Такие драники можно подать на завтрак, обед, ужин или как перекус
Деруны – это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое готовится из тертой картошки и обжаривается до румяной корочки. Их подают со сметаной, грибами или даже готовят с фаршем внутри — некий картофельный блин-сюрприз.
Но сегодня мы предлагаем не менее интересную и оригинальную вариацию – деруны на хлебе. Это простой, бюджетный и вкусный вариант для завтрака или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить деруны на хлебе
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- колбаса – 50–70 г;
- специи – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- хлеб – 4–6 ломтиков;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
Очистить и натереть на мелкой терке картофель, лук и колбасу.
Добавить яйцо, соль, специи и хорошо перемешать в однородную массу.
Выложить картофельную массу толстым слоем на одну сторону каждого ломтика хлеба.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
Обжарить бутерброды сначала начинкой вниз примерно 2 минуты до золотистой корочки, затем осторожно перевернуть и жарить еще 1–2 минуты.
Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.