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Такие драники вы еще не пробовали: как приготовить привычное блюдо из картофеля на хлебе (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, сытные, из простейших продуктов, каждый день
Вкусные, сытные, из простейших продуктов, каждый день. Фото instagram.com

Такие драники можно подать на завтрак, обед, ужин или как перекус

Деруны – это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое готовится из тертой картошки и обжаривается до румяной корочки. Их подают со сметаной, грибами или даже готовят с фаршем внутри — некий картофельный блин-сюрприз.

Но сегодня мы предлагаем не менее интересную и оригинальную вариацию – деруны на хлебе. Это простой, бюджетный и вкусный вариант для завтрака или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить деруны на хлебе

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • колбаса – 50–70 г;
  • специи – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • хлеб – 4–6 ломтиков;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления:

Очистить и натереть на мелкой терке картофель, лук и колбасу.

Добавить яйцо, соль, специи и хорошо перемешать в однородную массу.

Выложить картофельную массу толстым слоем на одну сторону каждого ломтика хлеба.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Обжарить бутерброды сначала начинкой вниз примерно 2 минуты до золотистой корочки, затем осторожно перевернуть и жарить еще 1–2 минуты.

Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Теги:
#Хлеб #Драники #Готовим дома