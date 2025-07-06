Такие драники вы еще не пробовали: как приготовить привычное блюдо из картофеля на хлебе (видео)

Такие драники можно подать на завтрак, обед, ужин или как перекус

Деруны – это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое готовится из тертой картошки и обжаривается до румяной корочки. Их подают со сметаной, грибами или даже готовят с фаршем внутри — некий картофельный блин-сюрприз.

Но сегодня мы предлагаем не менее интересную и оригинальную вариацию – деруны на хлебе. Это простой, бюджетный и вкусный вариант для завтрака или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить деруны на хлебе

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

колбаса – 50–70 г;

специи – по вкусу;

соль – по вкусу;

хлеб – 4–6 ломтиков;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Очистить и натереть на мелкой терке картофель, лук и колбасу.

Добавить яйцо, соль, специи и хорошо перемешать в однородную массу.

Выложить картофельную массу толстым слоем на одну сторону каждого ломтика хлеба.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Обжарить бутерброды сначала начинкой вниз примерно 2 минуты до золотистой корочки, затем осторожно перевернуть и жарить еще 1–2 минуты.

Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.