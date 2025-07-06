Цей салат першим розлетиться зі столу: весь секрет в незвичайній заправці

Готується за лічені хвилини

Коли хочеться з'їсти чогось легкого, вітамінного та надзвичайно свіжого, на допомогу прийде цей рецепт літнього салату з молодої капусти. Для його приготування знадобиться мінімум зусиль та базові інгредієнти, які є в кожному холодильнику. Салат з молодої капусти стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.

Рецептом поділилась авторка кулінарного каналу "Українська кухня. Кращі традиції".

Інгредієнти:

1 качан молодої капусти

3 шт. свіжих огірків

Зелена цибуля (пучок)

Петрушка (пучок)

150 г твердого сиру

Для ароматної заправки:

1 ст.л. сметани

2 ст.л. майонезу

1 ч.л. діжонської гірчиці

Сіль за смаком

½ ч.л. чорного перцю

Як приготувати салат з молодої капусти:

Дуже дрібно нашаткуйте капусту. Перекладіть її у велику миску і злегка помніть руками. Це допоможе капусті пустити сік і стати ще соковитішою. Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками або тонкою соломкою. Додайте їх до капусти в миску. Дрібно порубайте свіжу петрушку та зелену цибулю. Відправте їх до решти овочів. Твердий сир натріть на грубій тертці. Це останній інгредієнт, який додасть салату особливого смаку. Додайте натертий сир до капусти, огірків та зелені. В окремій невеликій ємності змішайте всі компоненти для заправки: сметану, майонез, діжонську гірчицю, сіль та чорний перець. Гарненько перемішайте до однорідності. Вилийте готову заправку до салату і ретельно все перемішайте.

Цей салат смакуватиме з молодою картоплею під сметанним соусом, рецептом якої "Телеграф" ділився раніше.