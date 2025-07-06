Цей салат першим розлетиться зі столу: весь секрет в незвичайній заправці
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Готується за лічені хвилини
Коли хочеться з'їсти чогось легкого, вітамінного та надзвичайно свіжого, на допомогу прийде цей рецепт літнього салату з молодої капусти. Для його приготування знадобиться мінімум зусиль та базові інгредієнти, які є в кожному холодильнику. Салат з молодої капусти стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.
Рецептом поділилась авторка кулінарного каналу "Українська кухня. Кращі традиції".
Інгредієнти:
- 1 качан молодої капусти
- 3 шт. свіжих огірків
- Зелена цибуля (пучок)
- Петрушка (пучок)
- 150 г твердого сиру
Для ароматної заправки:
- 1 ст.л. сметани
- 2 ст.л. майонезу
- 1 ч.л. діжонської гірчиці
- Сіль за смаком
- ½ ч.л. чорного перцю
Як приготувати салат з молодої капусти:
- Дуже дрібно нашаткуйте капусту. Перекладіть її у велику миску і злегка помніть руками. Це допоможе капусті пустити сік і стати ще соковитішою.
- Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками або тонкою соломкою. Додайте їх до капусти в миску.
- Дрібно порубайте свіжу петрушку та зелену цибулю. Відправте їх до решти овочів.
- Твердий сир натріть на грубій тертці. Це останній інгредієнт, який додасть салату особливого смаку. Додайте натертий сир до капусти, огірків та зелені.
- В окремій невеликій ємності змішайте всі компоненти для заправки: сметану, майонез, діжонську гірчицю, сіль та чорний перець. Гарненько перемішайте до однорідності. Вилийте готову заправку до салату і ретельно все перемішайте.
Цей салат смакуватиме з молодою картоплею під сметанним соусом, рецептом якої "Телеграф" ділився раніше.