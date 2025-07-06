Этот салат первым разлетится со стола: весь секрет в необычной заправке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовится за считанные минуты
Когда хочется съесть чего-то легкого, витаминного и необыкновенно свежего, на помощь придет этот рецепт летнего салата из молодой капусты. Для его приготовления понадобится минимум усилий и базовые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Салат из молодой капусты станет прекрасным дополнением к любому блюду.
Рецептом поделилась автор кулинарного канала "Українська кухня. Кращі традиції".
Ингредиенты:
- 1 кочан молодой капусты
- 3 шт. свежих огурцов
- Зеленый лук (пучок)
- Петрушка (пучок)
- 150 г твердого сыра
Для ароматной заправки:
- 1 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- Соль по вкусу
- ½ ч.л. черного перца
Как приготовить салат из молодой капусты
- Очень мелко нашинкуйте капусту. Переложите ее в большую миску и слегка помните руками. Это поможет капусте пустить сок и стать еще сочнее.
- Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Добавьте их к капусте в миску.
- Мелко порубите свежую петрушку и зеленый лук. Отправьте их к остальным овощам.
- Твердый сыр натрите на крупной терке. Это последний ингредиент, который придаст салату особый вкус. Добавьте натертый сыр к капусте, огурцам и зелени.
- В отдельной небольшой емкости смешайте все компоненты для заправки: сметану, майонез, дижонскую горчицу, соль и черный перец. Хорошенько перемешайте до однородности. Вылейте готовую заправку в салат и тщательно все перемешайте.
Этот салат отлично подойдет к молодому картофелю под сметанным соусом, рецептом которого "Телеграф" делился раньше.