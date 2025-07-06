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Этот салат первым разлетится со стола: весь секрет в необычной заправке

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Салат из молодой капусты
Салат из молодой капусты. Фото Скриншот с видео

Готовится за считанные минуты

Когда хочется съесть чего-то легкого, витаминного и необыкновенно свежего, на помощь придет этот рецепт летнего салата из молодой капусты. Для его приготовления понадобится минимум усилий и базовые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Салат из молодой капусты станет прекрасным дополнением к любому блюду.

Рецептом поделилась автор кулинарного канала "Українська кухня. Кращі традиції".

Ингредиенты:

  • 1 кочан молодой капусты
  • 3 шт. свежих огурцов
  • Зеленый лук (пучок)
  • Петрушка (пучок)
  • 150 г твердого сыра

Для ароматной заправки:

  • 1 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • Соль по вкусу
  • ½ ч.л. черного перца

Как приготовить салат из молодой капусты

  1. Очень мелко нашинкуйте капусту. Переложите ее в большую миску и слегка помните руками. Это поможет капусте пустить сок и стать еще сочнее.
  2. Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Добавьте их к капусте в миску.
  3. Мелко порубите свежую петрушку и зеленый лук. Отправьте их к остальным овощам.
  4. Твердый сыр натрите на крупной терке. Это последний ингредиент, который придаст салату особый вкус. Добавьте натертый сыр к капусте, огурцам и зелени.
  5. В отдельной небольшой емкости смешайте все компоненты для заправки: сметану, майонез, дижонскую горчицу, соль и черный перец. Хорошенько перемешайте до однородности. Вылейте готовую заправку в салат и тщательно все перемешайте.

Этот салат отлично подойдет к молодому картофелю под сметанным соусом, рецептом которого "Телеграф" делился раньше.

Теги:
#Рецепты #Капуста #Салаты #Огурцы