Этот салат первым разлетится со стола: весь секрет в необычной заправке

Готовится за считанные минуты

Когда хочется съесть чего-то легкого, витаминного и необыкновенно свежего, на помощь придет этот рецепт летнего салата из молодой капусты. Для его приготовления понадобится минимум усилий и базовые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Салат из молодой капусты станет прекрасным дополнением к любому блюду.

Рецептом поделилась автор кулинарного канала "Українська кухня. Кращі традиції".

Ингредиенты:

1 кочан молодой капусты

3 шт. свежих огурцов

Зеленый лук (пучок)

Петрушка (пучок)

150 г твердого сыра

Для ароматной заправки:

1 ст.л. сметаны

2 ст.л. майонеза

1 ч.л. дижонской горчицы

Соль по вкусу

½ ч.л. черного перца

Как приготовить салат из молодой капусты

Очень мелко нашинкуйте капусту. Переложите ее в большую миску и слегка помните руками. Это поможет капусте пустить сок и стать еще сочнее. Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Добавьте их к капусте в миску. Мелко порубите свежую петрушку и зеленый лук. Отправьте их к остальным овощам. Твердый сыр натрите на крупной терке. Это последний ингредиент, который придаст салату особый вкус. Добавьте натертый сыр к капусте, огурцам и зелени. В отдельной небольшой емкости смешайте все компоненты для заправки: сметану, майонез, дижонскую горчицу, соль и черный перец. Хорошенько перемешайте до однородности. Вылейте готовую заправку в салат и тщательно все перемешайте.

Этот салат отлично подойдет к молодому картофелю под сметанным соусом, рецептом которого "Телеграф" делился раньше.