Один раз приготували — і вечеря на тиждень готова: рецепт страви з кабачків, яку можна заморозити (відео)

Кабачки, фаршировані м'ясом у духовці, чудово урізноманітнять ваше меню в сезон овочів

Кабачок — це універсальний літній овоч, який у розпал сезону особливо популярний завдяки своїй ніжній текстурі та здатності поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. З нього готують десятки смачних страв: від супів і рагу до запечених закусок, зокрема й хрумкі кабачки у клярі.

Але сьогодні ми пропонуємо ще одну ідею — фаршировані кабачки, які смакують ідеально як у свіжому вигляді, так і після заморозки. Зручно приготувати про запас — і мати під рукою поживну страву на будь-який день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "chudnova.food".

Як приготувати фаршировані кабачки

Інгредієнти:

кабачок – 2 шт.;

курячий фарш – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сир твердий – 80 г;

приправа для м’яса – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки шматочками заввишки 4–5 см.

Вирізати серединку ложкою — наскрізь або з дном (залежно від розміру).

Подрібнити в блендері цибулю та середину кабачків.

Додати овочеву масу до фаршу, приправити сіллю та спеціями, перемішати до однорідності.

Наповнити кабачкові "стаканчики" підготовленим фаршем.

Викласти у форму або на деко, застелене пергаментом.

Запікати у розігрітій до 180 °С духовці 30–40 хвилин.

За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром і допекти до його плавлення.