Один раз приготували — і вечеря на тиждень готова: рецепт страви з кабачків, яку можна заморозити (відео)
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Кабачки, фаршировані м'ясом у духовці, чудово урізноманітнять ваше меню в сезон овочів
Кабачок — це універсальний літній овоч, який у розпал сезону особливо популярний завдяки своїй ніжній текстурі та здатності поєднуватися з різноманітними інгредієнтами. З нього готують десятки смачних страв: від супів і рагу до запечених закусок, зокрема й хрумкі кабачки у клярі.
Але сьогодні ми пропонуємо ще одну ідею — фаршировані кабачки, які смакують ідеально як у свіжому вигляді, так і після заморозки. Зручно приготувати про запас — і мати під рукою поживну страву на будь-який день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "chudnova.food".
Як приготувати фаршировані кабачки
Інгредієнти:
- кабачок – 2 шт.;
- курячий фарш – 250 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сир твердий – 80 г;
- приправа для м’яса – за смаком;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Нарізати кабачки шматочками заввишки 4–5 см.
Вирізати серединку ложкою — наскрізь або з дном (залежно від розміру).
Подрібнити в блендері цибулю та середину кабачків.
Додати овочеву масу до фаршу, приправити сіллю та спеціями, перемішати до однорідності.
Наповнити кабачкові "стаканчики" підготовленим фаршем.
Викласти у форму або на деко, застелене пергаментом.
Запікати у розігрітій до 180 °С духовці 30–40 хвилин.
За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром і допекти до його плавлення.