Один раз приготовили — и ужин на неделю готов: рецепт блюда из кабачков, которое можно заморозить (видео)
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Кабачки, фаршированные мясом в духовке, отлично разнообразят ваше меню в сезон овощей
Кабачок – это универсальный летний овощ, который в разгар сезона особенно популярен благодаря своей нижней текстуре и способности сочетаться с разнообразными ингредиентами. Из него готовят десятки вкусных блюд: от супов и рагу до запеченных закусок, в частности хрустящие кабачки в панировке.
Но сегодня мы предлагаем еще одну идею — фаршированные кабачки, идеально вкусные как в свежем виде, так и после заморозки. Удобно приготовить про запас и иметь под рукой питательное блюдо на любой день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chudnova.food".
Как приготовить фаршированные кабачки
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.;
- куриный фарш – 250 г;
- лук – 1 шт.;
- сыр твердый – 80 г;
- приправа для мяса – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Нарезать кабачки кусочками высотой 4-5 см.
Вырезать серединку ложкой – насквозь или с дном (в зависимости от размера).
Размельчить в блендере лук и середину кабачков.
Добавить овощную массу в фарш, приправить солью и специями, перемешать до однородности.
Наполнить кабачковые стаканчики подготовленным фаршем.
Выложить в форму или на противень, застеленный пергаментом.
Запекать в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут.
За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром и допечь до его плавления.