Один раз приготовили — и ужин на неделю готов: рецепт блюда из кабачков, которое можно заморозить (видео)

Кабачки, фаршированные мясом в духовке, отлично разнообразят ваше меню в сезон овощей

Кабачок – это универсальный летний овощ, который в разгар сезона особенно популярен благодаря своей нижней текстуре и способности сочетаться с разнообразными ингредиентами. Из него готовят десятки вкусных блюд: от супов и рагу до запеченных закусок, в частности хрустящие кабачки в панировке.

Но сегодня мы предлагаем еще одну идею — фаршированные кабачки, идеально вкусные как в свежем виде, так и после заморозки. Удобно приготовить про запас и иметь под рукой питательное блюдо на любой день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chudnova.food".

Как приготовить фаршированные кабачки

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.;

куриный фарш – 250 г;

лук – 1 шт.;

сыр твердый – 80 г;

приправа для мяса – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать кабачки кусочками высотой 4-5 см.

Вырезать серединку ложкой – насквозь или с дном (в зависимости от размера).

Размельчить в блендере лук и середину кабачков.

Добавить овощную массу в фарш, приправить солью и специями, перемешать до однородности.

Наполнить кабачковые стаканчики подготовленным фаршем.

Выложить в форму или на противень, застеленный пергаментом.

Запекать в разогретой до 180 С духовке 30-40 минут.

За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром и допечь до его плавления.