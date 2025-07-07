Замість шкідливих снеків — ця ароматна страва: рецепт кабачків у ніжному клярі
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Ця страва створена для отримання гастрономічної насолоди
Кабачок — універсальний сезонний овоч, який особливо популярний у літній період. Його м’який смак і ніжна текстура дають змогу готувати найрізноманітніші страви: від рагу й супів до запіканок і кабачків у вершковому соусі.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже смачний варіант — кабачки у клярі, які підкорюють хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kirilenko1070".
Як приготувати кабачки у клярі
Інгредієнти:
– кабачки – 2 шт.;
– яйця – 2 шт.;
– сметана – 100 мл;
– твердий сир – 60 г;
– борошно – 3 ст. л. + 2–3 ст. л. для панірування;
– сіль, перець – за смаком;
– олія – для смаження;
Заправка:
– кріп – невеликий пучок;
– часник – 2 зубчики;
– олія – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
Кабачки нарізати пластинками 5–7 мм, трохи посолити, залишити на 10 хв, промокнути.
Збити яйця зі сметаною, додати натертий сир, 3 ст. л. борошна, сіль і перець — це кляр.
Кожен шматочок обваляти в сухому борошні, потім у клярі.
Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.
Готові кабачки викласти на паперовий рушник.
Змішати подрібнений часник, кріп і олію. Змастити гарячі кабачки.