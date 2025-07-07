Замість шкідливих снеків — ця ароматна страва: рецепт кабачків у ніжному клярі

Ця страва створена для отримання гастрономічної насолоди

Кабачок — універсальний сезонний овоч, який особливо популярний у літній період. Його м’який смак і ніжна текстура дають змогу готувати найрізноманітніші страви: від рагу й супів до запіканок і кабачків у вершковому соусі.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже смачний варіант — кабачки у клярі, які підкорюють хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kirilenko1070".

Як приготувати кабачки у клярі

Інгредієнти:

– кабачки – 2 шт.;

– яйця – 2 шт.;

– сметана – 100 мл;

– твердий сир – 60 г;

– борошно – 3 ст. л. + 2–3 ст. л. для панірування;

– сіль, перець – за смаком;

– олія – для смаження;

Заправка:

– кріп – невеликий пучок;

– часник – 2 зубчики;

– олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати пластинками 5–7 мм, трохи посолити, залишити на 10 хв, промокнути.

Збити яйця зі сметаною, додати натертий сир, 3 ст. л. борошна, сіль і перець — це кляр.

Кожен шматочок обваляти в сухому борошні, потім у клярі.

Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Готові кабачки викласти на паперовий рушник.

Змішати подрібнений часник, кріп і олію. Змастити гарячі кабачки.