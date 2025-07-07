Вместо вредных снеков – это ароматное блюдо: рецепт кабачков в нежном кляре

Это блюдо создано для получения гастрономического наслаждения

Кабачок — универсальный сезонный овощ, особенно популярный в летний период. Его мягкий вкус и нежная текстура позволяют готовить самые разные блюда: от рагу и супов до запеканок и кабачков в сливочном соусе.

Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно вкусный вариант — кабачки в кляре, которые покоряют хрустящей корочкой и нежной серединкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " kirilenko1070 ".

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

– кабачки – 2 шт.;

– яйца – 2 шт.;

– сметана – 100 мл;

– твердый сыр – 60 г;

– мука – 3 ст.

– соль, перец – по вкусу;

– масло – для жарки;

Заправка:

– укроп – небольшой пучок;

– чеснок – 2 зубчика;

– масло – 2 ст.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать пластинками 5–7 мм, слегка посолить, оставить на 10 мин, промокнуть.

Взбить яйца со сметаной, добавить натертый сыр, 3 ст. л. муки, соль и перец – это кляр.

Каждый кусочек обвалять в сухой муке, затем в кляре.

Жарить на среднем огне до румяной корочки.

Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце.

Смешать измельченный чеснок, укроп и растительное масло. Смазать горячие кабачки.