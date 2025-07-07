Вместо вредных снеков – это ароматное блюдо: рецепт кабачков в нежном кляре
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Это блюдо создано для получения гастрономического наслаждения
Кабачок — универсальный сезонный овощ, особенно популярный в летний период. Его мягкий вкус и нежная текстура позволяют готовить самые разные блюда: от рагу и супов до запеканок и кабачков в сливочном соусе.
Но сегодня мы предлагаем простой и одновременно вкусный вариант — кабачки в кляре, которые покоряют хрустящей корочкой и нежной серединкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " kirilenko1070 ".
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
– кабачки – 2 шт.;
– яйца – 2 шт.;
– сметана – 100 мл;
– твердый сыр – 60 г;
– мука – 3 ст.
– соль, перец – по вкусу;
– масло – для жарки;
Заправка:
– укроп – небольшой пучок;
– чеснок – 2 зубчика;
– масло – 2 ст.
Способ приготовления:
Кабачки нарезать пластинками 5–7 мм, слегка посолить, оставить на 10 мин, промокнуть.
Взбить яйца со сметаной, добавить натертый сыр, 3 ст. л. муки, соль и перец – это кляр.
Каждый кусочек обвалять в сухой муке, затем в кляре.
Жарить на среднем огне до румяной корочки.
Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце.
Смешать измельченный чеснок, укроп и растительное масло. Смазать горячие кабачки.