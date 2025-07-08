Готується просто — з'їдається швидко: як приготувати запіканку з кабачків (відео)

Страва готується просто і швидко, виходить не дуже калорійним

Кабачок — це легкий, ніжний і універсальний літній овоч, який ідеально підходить для приготування сотень різноманітних страв. Його м’який смак та соковита структура чудово поєднуються з сиром, зеленню, м’ясом або іншими овочами.

Кабачки смажать, тушкують, запікають, додають у рагу, а ще — готують у ніжному клярі, отримуючи ароматну і хрустку закуску. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — запіканку з кабачків: просту, ситну й напрочуд апетитну страву, яка смакуватиме і на сніданок, і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

кабачок або цукіні – 2 шт.;

сіль, перець – за смаком;

панірувальні сухарі – 150 г;

пармезан – 100 г;

олія – 2–3 ст. л.;

шинка – 150 г;

сир твердий – 100 г.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати кільцями середньої товщини. Посолити, поперчити, додати панірувальні сухарі та натертий пармезан. Перемішати.

Форму для запікання змастити олією. Викласти половину кабачків, присипати частиною пармезану.

Додати шар нарізаної шинки та сиру.

Зверху викласти решту кабачків, посипати залишками панірувальних сухарів з пармезаном і полити трохи олії.

Запікати у розігрітій духовці при 180°С близько 30 хв до рум’яної скоринки.