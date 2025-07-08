Готовится просто – съедается быстро: как приготовить запеканку из кабачков (видео)

Кушанье готовится просто и быстро, получается не очень калорийным

Кабачок – это легкий, нежный и универсальный летний овощ, который идеально подходит для приготовления сотен разнообразных блюд. Его мягкий вкус и сочная структура отлично сочетаются с сыром, зеленью, мясом или другими овощами.

Кабачки жарят, тушат, запекают, добавляют в рагу, а еще готовят в нежном кляре, получая ароматную и хрустящую закуску. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — запеканку из кабачков: простое, сытное и удивительно аппетитное блюдо, которое будет смаковать и на завтрак, и на ужин. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить запеканку из кабачков

Ингредиенты:

кабачок или цуккини – 2 шт.;

соль, перец – по вкусу;

панировочные сухари – 150 г;

пармезан – 100 г;

масло – 2–3 ст. л.;

ветчина – 150 г;

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Кабачки порезать кольцами средней толщины. Посолить, поперчить, добавить панировочные сухари и натертый пармезан. Перемешать.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину кабачков, присыпать частью пармезана.

Добавить слой нарезанной ветчины и сыра.

Сверху выложить оставшиеся кабачки, посыпать остатками панировочных сухарей с пармезаном и полить немного масла.

Запекать в разогретой духовке при 180 С около 30 мин до румяной корочки.