Готовится просто – съедается быстро: как приготовить запеканку из кабачков (видео)
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Кушанье готовится просто и быстро, получается не очень калорийным
Кабачок – это легкий, нежный и универсальный летний овощ, который идеально подходит для приготовления сотен разнообразных блюд. Его мягкий вкус и сочная структура отлично сочетаются с сыром, зеленью, мясом или другими овощами.
Кабачки жарят, тушат, запекают, добавляют в рагу, а еще готовят в нежном кляре, получая ароматную и хрустящую закуску. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — запеканку из кабачков: простое, сытное и удивительно аппетитное блюдо, которое будет смаковать и на завтрак, и на ужин. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить запеканку из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок или цуккини – 2 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- панировочные сухари – 150 г;
- пармезан – 100 г;
- масло – 2–3 ст. л.;
- ветчина – 150 г;
- сыр твердый – 100 г.
Способ приготовления:
Кабачки порезать кольцами средней толщины. Посолить, поперчить, добавить панировочные сухари и натертый пармезан. Перемешать.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину кабачков, присыпать частью пармезана.
Добавить слой нарезанной ветчины и сыра.
Сверху выложить оставшиеся кабачки, посыпать остатками панировочных сухарей с пармезаном и полить немного масла.
Запекать в разогретой духовке при 180 С около 30 мин до румяной корочки.