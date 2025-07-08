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Идеальный к мясу и рыбе: рецепт йогуртового соуса со свежими огурцами "Дзадзики" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Свежий, легкий, ароматный
Свежий, легкий, ароматный. Фото instagram.com

Идеален к мясу, рыбе или птице

Йогуртовый соус "Дзадзики" – это популярный греческий соус на основе свежего йогурта с огурцами, чесноком и ароматной зеленью. Он идеально дополняет мясные блюда, шашлыки и рыбу, придавая им нежность и свежесть.

Легкий и освежающий, этот соус станет отличным дополнением к вашему столу в любое время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить соус "Дзадзики"

Ингредиенты:

  • греческий йогурт – 250 г;
  • огурцы средние – 2 шт;
  • укроп – пучок;
  • сок лимона – 1/2 шт;
  • соль — 1/3 ч.л.;
  • оливковое масло – 10 г;
  • чеснок – 1 зубчик;

Способ приготовления:

Натереть огурцы на мелкой терке, отжать лишнюю влагу.

Мелко нарезать укроп и чеснок.

Смешать йогурт, огурцы, укроп, чеснок, сок лимона, соль и оливковое масло.

Тщательно перемешать до однородной консистенции.

Поставить в холодильник на 15–20 минут для настаивания.

Теги:
#Соус #Йогурт #Готовим дома