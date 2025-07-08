Идеальный к мясу и рыбе: рецепт йогуртового соуса со свежими огурцами "Дзадзики" (видео)
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Идеален к мясу, рыбе или птице
Йогуртовый соус "Дзадзики" – это популярный греческий соус на основе свежего йогурта с огурцами, чесноком и ароматной зеленью. Он идеально дополняет мясные блюда, шашлыки и рыбу, придавая им нежность и свежесть.
Легкий и освежающий, этот соус станет отличным дополнением к вашему столу в любое время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить соус "Дзадзики"
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 250 г;
- огурцы средние – 2 шт;
- укроп – пучок;
- сок лимона – 1/2 шт;
- соль — 1/3 ч.л.;
- оливковое масло – 10 г;
- чеснок – 1 зубчик;
Способ приготовления:
Натереть огурцы на мелкой терке, отжать лишнюю влагу.
Мелко нарезать укроп и чеснок.
Смешать йогурт, огурцы, укроп, чеснок, сок лимона, соль и оливковое масло.
Тщательно перемешать до однородной консистенции.
Поставить в холодильник на 15–20 минут для настаивания.