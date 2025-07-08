Идеальный к мясу и рыбе: рецепт йогуртового соуса со свежими огурцами "Дзадзики" (видео)

Идеален к мясу, рыбе или птице

Йогуртовый соус "Дзадзики" – это популярный греческий соус на основе свежего йогурта с огурцами, чесноком и ароматной зеленью. Он идеально дополняет мясные блюда, шашлыки и рыбу, придавая им нежность и свежесть.

Легкий и освежающий, этот соус станет отличным дополнением к вашему столу в любое время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить соус "Дзадзики"

Ингредиенты:

греческий йогурт – 250 г;

огурцы средние – 2 шт;

укроп – пучок;

сок лимона – 1/2 шт;

соль — 1/3 ч.л.;

оливковое масло – 10 г;

чеснок – 1 зубчик;

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Способ приготовления:

Натереть огурцы на мелкой терке, отжать лишнюю влагу.

Мелко нарезать укроп и чеснок.

Смешать йогурт, огурцы, укроп, чеснок, сок лимона, соль и оливковое масло.

Тщательно перемешать до однородной консистенции.

Поставить в холодильник на 15–20 минут для настаивания.