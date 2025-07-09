Картофель и рядом не стоял: как приготовить кабачки фри с пармезаном (видео)

Вкусность для всей семьи

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который идеально подходит для летних блюд. Его можно тушить, жарить, фаршировать или даже запекать с грибами – и каждый раз вкус будет новый и удачный.

Но сегодня мы предлагаем хрустящий и одновременно легкий вариант — кабачки фри. С минимумом ингредиентов и максимумом пользы это блюдо станет прекрасной альтернативой картофелю фри и удивит ваших родных! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить кабачки фри

Ингредиенты:

кабачок – 1-2 шт.;

соль, перец;

копченая паприка;

немного пармезана;

несколько капель масла;

Способ приготовления:

Нарезать кабачки брусками, добавить масло, специи, перемешать;

Выложить кабачки на противень, посыпать пармезаном, запекать при 180°C примерно 20–25 минут.

Подавать с соусами.