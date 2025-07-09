Картофель и рядом не стоял: как приготовить кабачки фри с пармезаном (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусность для всей семьи
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который идеально подходит для летних блюд. Его можно тушить, жарить, фаршировать или даже запекать с грибами – и каждый раз вкус будет новый и удачный.
Но сегодня мы предлагаем хрустящий и одновременно легкий вариант — кабачки фри. С минимумом ингредиентов и максимумом пользы это блюдо станет прекрасной альтернативой картофелю фри и удивит ваших родных! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить кабачки фри
Ингредиенты:
- кабачок – 1-2 шт.;
- соль, перец;
- копченая паприка;
- немного пармезана;
- несколько капель масла;
Способ приготовления:
Нарезать кабачки брусками, добавить масло, специи, перемешать;
Выложить кабачки на противень, посыпать пармезаном, запекать при 180°C примерно 20–25 минут.
Подавать с соусами.