Еще один рецепт блюда из кабачка: лазанья с этим овощем получится сочной и сытной (видео)

Низкокалорийное блюдо, находка для следящих за фигурой

Кабачок – это нежный летний овощ, который идеально подходит для легких и одновременно питательных блюд. Его можно тушить в сливочном соусе, запекать с грибами, жарить в кляре, а еще сделать из него спагетти как полезную альтернативу макаронам.

Но сегодня мы предлагаем использовать кабачки в качестве основы для лазаньи. Без муки, без тяжести только нежные овощные слои, ароматный соус и тягучий сыр. Такая лазанья – это летняя версия любимой классики, которая радует вкусом и не перегружает. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "laura.foodblog".

Как приготовить лазанью из кабачков

Ингредиенты:

кабачки

сыр пармезан

балык

сыр моцарелла

специи

масло оливковое

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте слайсами, выложите на бумажное полотенце.

2. Полейте форму маслом, выложите кабачки, посыпьте сыром, сверху балык, снова кабачки и творог.

3. Запекайте до готовности.