Еще один рецепт блюда из кабачка: лазанья с этим овощем получится сочной и сытной (видео)
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Низкокалорийное блюдо, находка для следящих за фигурой
Кабачок – это нежный летний овощ, который идеально подходит для легких и одновременно питательных блюд. Его можно тушить в сливочном соусе, запекать с грибами, жарить в кляре, а еще сделать из него спагетти как полезную альтернативу макаронам.
Но сегодня мы предлагаем использовать кабачки в качестве основы для лазаньи. Без муки, без тяжести только нежные овощные слои, ароматный соус и тягучий сыр. Такая лазанья – это летняя версия любимой классики, которая радует вкусом и не перегружает. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "laura.foodblog".
Как приготовить лазанью из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки
- сыр пармезан
- балык
- сыр моцарелла
- специи
- масло оливковое
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, порежьте слайсами, выложите на бумажное полотенце.
2. Полейте форму маслом, выложите кабачки, посыпьте сыром, сверху балык, снова кабачки и творог.
3. Запекайте до готовности.