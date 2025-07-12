И гарнир, и основное блюдо: рагу с курицей и кабачками получится нереально сытным (видео)

Овощное рагу с курицей и кабачками можно готовить хоть каждый день

Кабачок – это нежный и одновременно универсальный овощ, который легко сочетается с другими ингредиентами и отлично подходит для легких летних блюд. Его часто запекают, жарят, тушат или готовят в составе овощных рагу, в том числе вместе с картофелем.

А сегодня мы предлагаем попробовать рагу с курицей и кабачками — сытное, ароматное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и в будни, и в выходные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить рагу с курицей и кабачком

Ингредиенты:

куриные филе – 1-2 шт.;

приправа к курице;

соус сладкий чили;

кабачки – 2 шт.;

болгарский перец – желтый и красный;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль;

перец;

сметана – 3-4 ст. л.;

укроп;

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Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубиком.

2. Добавить приправу и соус.

3. Вымешать и оставить мариноваться на 30 минут.

4. Кабачки нарезать полукольцами, морковь, лук – кубиком, перец – соломкой.

5. На разогретой сковороде поджарить до золотистого цвета филе.

6. Добавить лук с морковью, протушить 10 минут.

7. Добавить перец, кабачки, тушить еще 10 минут.

8. В конце добавить чеснок, сметану, соль, перец и зелень укропа.