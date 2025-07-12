И гарнир, и основное блюдо: рагу с курицей и кабачками получится нереально сытным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Овощное рагу с курицей и кабачками можно готовить хоть каждый день
Кабачок – это нежный и одновременно универсальный овощ, который легко сочетается с другими ингредиентами и отлично подходит для легких летних блюд. Его часто запекают, жарят, тушат или готовят в составе овощных рагу, в том числе вместе с картофелем.
А сегодня мы предлагаем попробовать рагу с курицей и кабачками — сытное, ароматное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и в будни, и в выходные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".
Как приготовить рагу с курицей и кабачком
Ингредиенты:
- куриные филе – 1-2 шт.;
- приправа к курице;
- соус сладкий чили;
- кабачки – 2 шт.;
- болгарский перец – желтый и красный;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль;
- перец;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- укроп;
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кубиком.
2. Добавить приправу и соус.
3. Вымешать и оставить мариноваться на 30 минут.
4. Кабачки нарезать полукольцами, морковь, лук – кубиком, перец – соломкой.
5. На разогретой сковороде поджарить до золотистого цвета филе.
6. Добавить лук с морковью, протушить 10 минут.
7. Добавить перец, кабачки, тушить еще 10 минут.
8. В конце добавить чеснок, сметану, соль, перец и зелень укропа.