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Такое мясо вы еще не пробовали: как его приготовить с овощами в винно-томатном соусе (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкая в приготовлении, очень вкусная и простая
Легкая в приготовлении, очень вкусная и простая. Фото instagram.com

Мясо получается невероятно вкусным

Мясо – это основа многих сытных и ароматных блюд. Его можно запекать, жарить или тушить с разными специями и соусами. Особенно нежным и насыщенным оно получается при медленном тушении – например, в томатном или сливочном соусе.

А сегодня мы предлагаем тушеное мясо с овощами в винно-томатном соусе – блюдо с глубоким вкусом, идеально подошедшее к обеду или ужину, согреет в холодную погоду и подарит настоящее гастрономическое удовольствие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить мясо с овощами в винно-томатном соусе

Ингредиенты:

  • Говядина – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Молодой картофель – 500 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Масло – 30 г для жарки
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Бульон или вода – 500-600 мл
  • Красное вино – 300 мл
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Нарезать мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарить со всех сторон до румяной корочки (по 5 мин с каждой стороны). Посолите, поперчите. Переложите мясо из сковороды.

В ту же сковороду добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, около 7 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте, туда же добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.

Верните мясо обратно (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса.

Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово!

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#Мясо #Овощи #Готовим дома