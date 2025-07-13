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Готовится элементарно, а выходит — на миллион: рецепт запеканки из филе и кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Запеканка из кабачков с курицей в духовке получается очень нежная и ароматная
Запеканка из кабачков с курицей в духовке получается очень нежная и ароматная. Фото instagram.com

Вкусная и сочная, легко, просто и быстро готовится

Кабачок – это нежный, летний овощ, который прекрасно сочетается с самыми разными ингредиентами. Из него готовят и вкусные супы, и кабачки фри с пармезаном, и даже оригинальные закуски, например, с кабачком и помидором.

А сегодня мы предлагаем более сытный, но не менее легкий вариант — запеканку из кабачков и куриное филе. Она получается сочной, нежной, очень ароматной и идеально подходит как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить запеканку из филе и кабачков

Ингредиенты:

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук тоже.

2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.

3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте творогом.

4. Запекайте 45 минут при 200 С.

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#Кабачки #Филе #Запеканка