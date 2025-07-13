Готовится элементарно, а выходит — на миллион: рецепт запеканки из филе и кабачков (видео)

Вкусная и сочная, легко, просто и быстро готовится

Кабачок – это нежный, летний овощ, который прекрасно сочетается с самыми разными ингредиентами. Из него готовят и вкусные супы, и кабачки фри с пармезаном, и даже оригинальные закуски, например, с кабачком и помидором.

А сегодня мы предлагаем более сытный, но не менее легкий вариант — запеканку из кабачков и куриное филе. Она получается сочной, нежной, очень ароматной и идеально подходит как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить запеканку из филе и кабачков

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук тоже.

2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.

3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте творогом.

4. Запекайте 45 минут при 200 С.