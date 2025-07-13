Готовится элементарно, а выходит — на миллион: рецепт запеканки из филе и кабачков (видео)
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Вкусная и сочная, легко, просто и быстро готовится
Кабачок – это нежный, летний овощ, который прекрасно сочетается с самыми разными ингредиентами. Из него готовят и вкусные супы, и кабачки фри с пармезаном, и даже оригинальные закуски, например, с кабачком и помидором.
А сегодня мы предлагаем более сытный, но не менее легкий вариант — запеканку из кабачков и куриное филе. Она получается сочной, нежной, очень ароматной и идеально подходит как для семейного обеда, так и для лёгкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить запеканку из филе и кабачков
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук тоже.
2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.
3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте творогом.
4. Запекайте 45 минут при 200 С.