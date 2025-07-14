Такі відбивні смакуватимуть по-новому: у чому їх посмажити (відео)

Виходять шедевральними внаслідок секретного способу панірування

Відбивні — це смажені шматочки м’яса, зазвичай свинини або курятини, які попередньо відбивають, щоб зробити їх ніжнішими. Найчастіше їх панірують у борошні, яйці чи сухарях, а потім обсмажують до хрусткої скоринки.

А сьогодні ми пропонуємо ще цікавіший варіант — відбивні у сирному клярі, який робить м’ясо особливо соковитим, а зверху утворюється апетитна, рум’яна скоринка зі смаком сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати відбивні у сирному клярі

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.

борошно – 1 ст. л.

сіль, перець, часник

Інгредієнти для кляру:

яйця – 3 шт.

сир – 50 г

кріп – 20 г

борошно – 1 ч.л.

часник – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Філе порізати.

2. Заправити спеціями.

3. Для кляру до яєць додати сир, зелень, борошно та часник.

4. Все перемішати.

5. Занурити у кляр м'ясні шматочки.

6. Смажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору.