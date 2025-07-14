Такі відбивні смакуватимуть по-новому: у чому їх посмажити (відео)
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Виходять шедевральними внаслідок секретного способу панірування
Відбивні — це смажені шматочки м’яса, зазвичай свинини або курятини, які попередньо відбивають, щоб зробити їх ніжнішими. Найчастіше їх панірують у борошні, яйці чи сухарях, а потім обсмажують до хрусткої скоринки.
А сьогодні ми пропонуємо ще цікавіший варіант — відбивні у сирному клярі, який робить м’ясо особливо соковитим, а зверху утворюється апетитна, рум’яна скоринка зі смаком сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".
Як приготувати відбивні у сирному клярі
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.
- борошно – 1 ст. л.
- сіль, перець, часник
Інгредієнти для кляру:
- яйця – 3 шт.
- сир – 50 г
- кріп – 20 г
- борошно – 1 ч.л.
- часник – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
1. Філе порізати.
2. Заправити спеціями.
3. Для кляру до яєць додати сир, зелень, борошно та часник.
4. Все перемішати.
5. Занурити у кляр м'ясні шматочки.
6. Смажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору.