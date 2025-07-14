Такие отбывные будут смаковать по-новому: в чем их пожарить (видео)
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Выходят шедевральными вследствие секретного способа панировки
Отбивные – это жареные кусочки мяса, как правило свинины или курятины, которые предварительно отбивают, чтобы сделать их более нежными. Чаще их панируют в муке, яйце или сухарях, а затем обжаривают до хрустящей корочки.
А сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант — отбивные в сырном кляре, который делает мясо особенно сочным, а сверху образуется аппетитная, румяная корочка со вкусом сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".
Как приготовить отбивные в сырном кляре
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- мука – 1 ст. л.
- соль, перец, чеснок
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 3 шт.
- сыр – 50 г
- укроп – 20 г
- мука – 1 ч.л.
- чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Филе порезать.
2. Заправить специями.
3. Для кляра к яйцам добавить сыр, зелень, муку и чеснок.
4. Все перемешать.
5. Окунуть в кляр мясные кусочки.
6. Жарить на разогретой сковороде до золотистого цвета.