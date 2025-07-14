Такие отбывные будут смаковать по-новому: в чем их пожарить (видео)

Выходят шедевральными вследствие секретного способа панировки

Отбивные – это жареные кусочки мяса, как правило свинины или курятины, которые предварительно отбивают, чтобы сделать их более нежными. Чаще их панируют в муке, яйце или сухарях, а затем обжаривают до хрустящей корочки.

А сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант — отбивные в сырном кляре, который делает мясо особенно сочным, а сверху образуется аппетитная, румяная корочка со вкусом сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить отбивные в сырном кляре

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

соль, перец, чеснок

Ингредиенты для кляра:

яйца – 3 шт.

сыр – 50 г

укроп – 20 г

мука – 1 ч.л.

чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Филе порезать.

2. Заправить специями.

3. Для кляра к яйцам добавить сыр, зелень, муку и чеснок.

4. Все перемешать.

5. Окунуть в кляр мясные кусочки.

6. Жарить на разогретой сковороде до золотистого цвета.