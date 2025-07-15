Таку страву з цікавою назвою ви точно готували: що ховається за словом "драчена" (відео)

Особливої ​​пишності їй надає додавання окремо збитих білків

Яйця — один із найпопулярніших продуктів для сніданку. Їх можна варити, смажити, готувати у вигляді пашот, додавати до бутербродів або робити з них ніжний омлет.

Але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати щось не зовсім звичне — драчена. Ця страва з цікавою назвою має глибоке коріння в українській кухні. Вона поєднує простоту приготування з неймовірним смаком, а текстура — ніжна всередині та золотисто-рум’яна зовні — робить її справжнім смаколиком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iranovikova1991".

Як приготувати драчену

Інгредієнти:

Яйця — 3–4 шт.;

Молоко — 130 мл;

Сметана — 2 ст. л.;

Борошно пшеничне — 2 ст. л.;

Сіль — за смаком;

Вершкове масло або олія — для смаження;

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збий яйця до однорідності.

Додай молоко, сметану, сіль і ще раз добре перемішай.

Поступово всип борошно, ретельно вимішуючи, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто, трохи густіше за омлетну масу.

Розігрій сковороду з невеликою кількістю масла. Вилий тісто й обсмажуй на середньому вогні під кришкою приблизно 5–7 хвилин — до золотистої скоринки знизу.

Обережно переверни драчену на інший бік (можна за допомогою тарілки) і досмаж ще 3–5 хвилин без кришки.

Подавай гарячою — зі сметаною, зеленню або улюбленим соусом.