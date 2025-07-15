Таку страву з цікавою назвою ви точно готували: що ховається за словом "драчена" (відео)
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Особливої пишності їй надає додавання окремо збитих білків
Яйця — один із найпопулярніших продуктів для сніданку. Їх можна варити, смажити, готувати у вигляді пашот, додавати до бутербродів або робити з них ніжний омлет.
Але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати щось не зовсім звичне — драчена. Ця страва з цікавою назвою має глибоке коріння в українській кухні. Вона поєднує простоту приготування з неймовірним смаком, а текстура — ніжна всередині та золотисто-рум’яна зовні — робить її справжнім смаколиком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iranovikova1991".
Як приготувати драчену
Інгредієнти:
- Яйця — 3–4 шт.;
- Молоко — 130 мл;
- Сметана — 2 ст. л.;
- Борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- Сіль — за смаком;
- Вершкове масло або олія — для смаження;
Спосіб приготування:
У глибокій мисці збий яйця до однорідності.
Додай молоко, сметану, сіль і ще раз добре перемішай.
Поступово всип борошно, ретельно вимішуючи, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто, трохи густіше за омлетну масу.
Розігрій сковороду з невеликою кількістю масла. Вилий тісто й обсмажуй на середньому вогні під кришкою приблизно 5–7 хвилин — до золотистої скоринки знизу.
Обережно переверни драчену на інший бік (можна за допомогою тарілки) і досмаж ще 3–5 хвилин без кришки.
Подавай гарячою — зі сметаною, зеленню або улюбленим соусом.