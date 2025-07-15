Такое блюдо с интересным названием вы точно готовили: что скрывается за словом "драчена" (видео)
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Особое великолепие ей придает добавление отдельно взбитых белков
Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Их можно варить, жарить, готовить в виде пашот, добавлять в бутерброды или делать из них нежный омлет.
Но сегодня мы предлагаем вам приготовить что-то не совсем привычное – драчена. Это блюдо с интересным названием имеет глубокие корни в украинской кухне. Она сочетает простоту приготовления с невероятным вкусом, а текстура – нежная внутри и золотисто-румяная снаружи – делает ее настоящей вкусноснятиной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iranovikova1991".
Как приготовить драчену
Ингредиенты:
- Яйца – 3–4 шт.;
- Молоко – 130 мл;
- Сметана – 2 ст. л.;
- Мука пшеничная – 2 ст. л.;
- Соль – по вкусу;
- Сливочное масло или масло – для жарки;
Способ приготовления:
В глубокой миске сбей яйца до однородности.
Добавь молоко, сметану, соль и снова хорошо перемешать.
Постепенно всыпь муку, тщательно вымешивая, чтобы не было комочков. Должно получиться жидкое тесто, немного гуще омлетной массы.
Разогрей сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто и обжаривай на среднем огне под крышкой примерно 5–7 минут — до золотистой корочки снизу.
Осторожно переверни драчену на другую сторону (можно с помощью тарелки) и дожарь еще 3–5 минут без крышки.
Подавай горячей – со сметаной, зеленью или любимым соусом.