Такое блюдо с интересным названием вы точно готовили: что скрывается за словом "драчена" (видео)

Особое великолепие ей придает добавление отдельно взбитых белков

Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Их можно варить, жарить, готовить в виде пашот, добавлять в бутерброды или делать из них нежный омлет.

Но сегодня мы предлагаем вам приготовить что-то не совсем привычное – драчена. Это блюдо с интересным названием имеет глубокие корни в украинской кухне. Она сочетает простоту приготовления с невероятным вкусом, а текстура – нежная внутри и золотисто-румяная снаружи – делает ее настоящей вкусноснятиной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iranovikova1991".

Как приготовить драчену

Ингредиенты:

Яйца – 3–4 шт.;

Молоко – 130 мл;

Сметана – 2 ст. л.;

Мука пшеничная – 2 ст. л.;

Соль – по вкусу;

Сливочное масло или масло – для жарки;

Способ приготовления:

В глубокой миске сбей яйца до однородности.

Добавь молоко, сметану, соль и снова хорошо перемешать.

Постепенно всыпь муку, тщательно вымешивая, чтобы не было комочков. Должно получиться жидкое тесто, немного гуще омлетной массы.

Разогрей сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто и обжаривай на среднем огне под крышкой примерно 5–7 минут — до золотистой корочки снизу.

Осторожно переверни драчену на другую сторону (можно с помощью тарелки) и дожарь еще 3–5 минут без крышки.

Подавай горячей – со сметаной, зеленью или любимым соусом.