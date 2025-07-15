Идеальный вариант ужина: как приготовить сытное домашнее жаркое (видео)

Мясо сохраняет сочность и приобретает аппетитную корочку

На ужин можно приготовить множество вкусных и питательных блюд — от легких овощных салатов до сытных горячих блюд, таких как булгур с мясом. Всё зависит от настроения, наличия времени и аппетита.

Но сегодня мы предлагаем вам что-то особенное – домашнее жаркое с мясом. Это блюдо с глубоким вкусом, ароматом домашнего уюта и традициями украинской кухни. Мягкое мясо, овощи, подливка – все тушится вместе до идеальной нежности. Такой ужин не только накормит, но и подарит настоящее чувство тепла. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить домашнее жаркое

Ингредиенты:

говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г

копченая грудинка – 150 г

картофель – 700 г

морковь – 2 шт.;

лук – 1-2 шт.

чернослив без косточек – 4 шт.

чеснок – 5 зубчиков

масло – 2 ст.

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

вода – 400 мл.

паприка – 1 ч.л

томатный соус – 120 г.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать средними кусочками.

2. Обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле.

3. Добавить нарезанную кусочками грудку и еще немного поджарить.

4. Добавить нарезанный лук и чеснок.

5. Обжарить все вместе несколько минут.

6. Добавить паприку и томатный соус.

7. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.

8. Нарезанный картофель и морковь, добавить к мясу.

9. Долить воды, чтобы полностью покрыл картофель. Добавить чернослив.

10. Поставить в духовку кастрюлю на 180°C на 1,5-2 часа до мягкости мяса.