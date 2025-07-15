Идеальный вариант ужина: как приготовить сытное домашнее жаркое (видео)
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Мясо сохраняет сочность и приобретает аппетитную корочку
На ужин можно приготовить множество вкусных и питательных блюд — от легких овощных салатов до сытных горячих блюд, таких как булгур с мясом. Всё зависит от настроения, наличия времени и аппетита.
Но сегодня мы предлагаем вам что-то особенное – домашнее жаркое с мясом. Это блюдо с глубоким вкусом, ароматом домашнего уюта и традициями украинской кухни. Мягкое мясо, овощи, подливка – все тушится вместе до идеальной нежности. Такой ужин не только накормит, но и подарит настоящее чувство тепла. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить домашнее жаркое
Ингредиенты:
- говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г
- копченая грудинка – 150 г
- картофель – 700 г
- морковь – 2 шт.;
- лук – 1-2 шт.
- чернослив без косточек – 4 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- масло – 2 ст.
- соль, перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- вода – 400 мл.
- паприка – 1 ч.л
- томатный соус – 120 г.
Способ приготовления:
1. Мясо порезать средними кусочками.
2. Обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле.
3. Добавить нарезанную кусочками грудку и еще немного поджарить.
4. Добавить нарезанный лук и чеснок.
5. Обжарить все вместе несколько минут.
6. Добавить паприку и томатный соус.
7. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.
8. Нарезанный картофель и морковь, добавить к мясу.
9. Долить воды, чтобы полностью покрыл картофель. Добавить чернослив.
10. Поставить в духовку кастрюлю на 180°C на 1,5-2 часа до мягкости мяса.