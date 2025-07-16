Такой салат с нектарином, рукколой и мясом точно оценят гости: рецепт ресторанного блюда за считанные минуты (видео)

Готовится легко и просто

Салатов с рукколой существует множество – этот листовой овощ придает блюдам пикантность и свежесть. К примеру, очень популярен салат с рукколой, помидорами и креветками, вкусный особенно легко летом.

Но сегодня мы предлагаем необычное сочетание – салат с сочным нектарином, мясом и рукколой. Это яркое, ароматное и сбалансированное блюдо, сочетающее сладкое, соленое и острое в одном кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kathycoooks".

Как приготовить салат с нектарином, рукколой и мясом

Ингредиенты:

хамон — 100 г;

страчателла – 100 г;

нектарин — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

листья салата или рукколы – 50 г;

поджаренные орешки (по желанию) – 20 г;

Для заправки:

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль и перец – по вкусу;

щепотка паприки (по желанию);

Шаги приготовления:

Нарезать нектарин на кусочки.

Обжарить нектарин на сливочном масле до румяной корочки.

Смешать мед, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и паприку для заправки.

Полить листья салата заправкой.

Выложить страчателлу, хамон и обжаренный нектарин на салат.

Посыпать орешками.

Добавить сверху еще заправки.