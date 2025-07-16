Такой салат с нектарином, рукколой и мясом точно оценят гости: рецепт ресторанного блюда за считанные минуты (видео)
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Готовится легко и просто
Салатов с рукколой существует множество – этот листовой овощ придает блюдам пикантность и свежесть. К примеру, очень популярен салат с рукколой, помидорами и креветками, вкусный особенно легко летом.
Но сегодня мы предлагаем необычное сочетание – салат с сочным нектарином, мясом и рукколой. Это яркое, ароматное и сбалансированное блюдо, сочетающее сладкое, соленое и острое в одном кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kathycoooks".
Как приготовить салат с нектарином, рукколой и мясом
Ингредиенты:
- хамон — 100 г;
- страчателла – 100 г;
- нектарин — 1 шт.;
- сливочное масло — 15 г;
- листья салата или рукколы – 50 г;
- поджаренные орешки (по желанию) – 20 г;
Для заправки:
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- соль и перец – по вкусу;
- щепотка паприки (по желанию);
Шаги приготовления:
Нарезать нектарин на кусочки.
Обжарить нектарин на сливочном масле до румяной корочки.
Смешать мед, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и паприку для заправки.
Полить листья салата заправкой.
Выложить страчателлу, хамон и обжаренный нектарин на салат.
Посыпать орешками.
Добавить сверху еще заправки.