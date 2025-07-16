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Такой салат с нектарином, рукколой и мясом точно оценят гости: рецепт ресторанного блюда за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Оригинальный и вкусный салат
Оригинальный и вкусный салат. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

Салатов с рукколой существует множество – этот листовой овощ придает блюдам пикантность и свежесть. К примеру, очень популярен салат с рукколой, помидорами и креветками, вкусный особенно легко летом.

Но сегодня мы предлагаем необычное сочетание – салат с сочным нектарином, мясом и рукколой. Это яркое, ароматное и сбалансированное блюдо, сочетающее сладкое, соленое и острое в одном кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kathycoooks".

Как приготовить салат с нектарином, рукколой и мясом

Ингредиенты:

  • хамон — 100 г;
  • страчателла – 100 г;
  • нектарин — 1 шт.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • листья салата или рукколы – 50 г;
  • поджаренные орешки (по желанию) – 20 г;

Для заправки:

  • мед – 1 ч. л.;
  • горчица в зернах – 1 ч. л.;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • соль и перец – по вкусу;
  • щепотка паприки (по желанию);

Шаги приготовления:

Нарезать нектарин на кусочки.

Обжарить нектарин на сливочном масле до румяной корочки.

Смешать мед, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и паприку для заправки.

Полить листья салата заправкой.

Выложить страчателлу, хамон и обжаренный нектарин на салат.

Посыпать орешками.

Добавить сверху еще заправки.

Теги:
#Салат #Руккола #Нектарин #Готовим дома