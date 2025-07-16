Чудово освіжає у літню спеку: як приготувати квас із чаю каркаде (відео)
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Такий напій чудово втамовує спрагу та освіжає в жарке літо
Наразі надворі спека, і рятуватися від неї хочеться чимось не лише прохолодним, а й смачним. Найпростіший варіант — освіжаючий домашній лимонад.
Але якщо хочеться чогось цікавішого, можна приготувати квас з чаю каркаде. Він має приємну кислинку, насичений рубіновий колір і чудово тонізує в спекотну погоду. Такий напій легко зробити вдома з доступних інгредієнтів, і він стане чудовою альтернативою покупним газованим напоям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".
Як приготувати квас з каркаде
Інгредієнти:
- тепла кипʼячена вода – 2,5 л;
- окріп – 0,5 л;
- чай каркаде – 3-3,5 ст. л.;
- цукор – 160-170 г;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л.;
- дріжджі (сухі) – 1 ч. л.;
- світлі родзинки – 15-16 шт.;
Спосіб приготування:
1. Залити каркаде окропом.
2. Залишити на 10-15 хвилин.
3. Процідити, додати до кип'яченої води.
4. Всипати цукор, лимонну кислоту, дріжджі, родзинки.
5. Перемішати до розчинення цукру.
6. Розлити у банки, накрити марлею.
7. Закріпити гумкою або ниткою.
8. Залишити на добу в теплому місці.
9. Процідити, охолодити.