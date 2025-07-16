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Чудово освіжає у літню спеку: як приготувати квас із чаю каркаде (відео)

Автор
Марія Швець
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Для тих, хто шукає натуральну альтернативу солодким напоям
Для тих, хто шукає натуральну альтернативу солодким напоям. Фото instagram.com

Такий напій чудово втамовує спрагу та освіжає в жарке літо

Наразі надворі спека, і рятуватися від неї хочеться чимось не лише прохолодним, а й смачним. Найпростіший варіант — освіжаючий домашній лимонад.

Але якщо хочеться чогось цікавішого, можна приготувати квас з чаю каркаде. Він має приємну кислинку, насичений рубіновий колір і чудово тонізує в спекотну погоду. Такий напій легко зробити вдома з доступних інгредієнтів, і він стане чудовою альтернативою покупним газованим напоям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати квас з каркаде

Інгредієнти:

  • тепла кипʼячена вода – 2,5 л;
  • окріп – 0,5 л;
  • чай каркаде – 3-3,5 ст. л.;
  • цукор – 160-170 г;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л.;
  • дріжджі (сухі) – 1 ч. л.;
  • світлі родзинки – 15-16 шт.;

Спосіб приготування:

1. Залити каркаде окропом.

2. Залишити на 10-15 хвилин.

3. Процідити, додати до кип'яченої води.

4. Всипати цукор, лимонну кислоту, дріжджі, родзинки.

5. Перемішати до розчинення цукру.

6. Розлити у банки, накрити марлею.

7. Закріпити гумкою або ниткою.

8. Залишити на добу в теплому місці.

9. Процідити, охолодити.

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#Каркаде #Квас #Готуємо вдома