Прекрасно освежает в летнюю жару: как приготовить квас из чая каркаде (видео)
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Такой напиток прекрасно утоляет жажду и освежает в жаркое лето
Пока на улице жара, и спасаться от нее хочется чем-то не только прохладным, но и вкусным. Самый простой вариант – освежающий домашний лимонад.
Но если хочется чего-нибудь поинтереснее, можно приготовить квас из чая каркаде. Он имеет приятную кислинку, насыщенный рубиновый цвет и отлично тонизирует в жаркую погоду. Такой напиток легко сделать дома из доступных ингредиентов и станет прекрасной альтернативой покупным газированным напиткам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " talli_sun ".
Как приготовить квас из каркаде
Ингредиенты:
- теплая кипяченая вода – 2,5 л;
- кипяток – 0,5 л;
- чай каркаде – 3-3,5 ст. л.;
- сахар – 160-170 г;
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
- дрожжи (сухие) – 1 ч. л.;
- светлые изюм – 15-16 шт.;
Способ приготовления:
1. Залить каркаде кипятком.
2. Оставить на 10-15 минут.
3. Процедить, добавить в кипяченую воду.
4. Всыпать сахар, лимонную кислоту, дрожжи, изюм.
5. Перемешать до растворения сахара.
6. Разлить в банки, накрыть марлей.
7. Закрепить резинкой или нитью.
8. Оставить в сутки в теплом месте.
9. Процедить, охладить.