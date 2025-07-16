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Прекрасно освежает в летнюю жару: как приготовить квас из чая каркаде (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Для тех, кто ищет натуральную альтернативу сладким напиткам
Для тех, кто ищет натуральную альтернативу сладким напиткам. Фото instagram.com

Такой напиток прекрасно утоляет жажду и освежает в жаркое лето

Пока на улице жара, и спасаться от нее хочется чем-то не только прохладным, но и вкусным. Самый простой вариант – освежающий домашний лимонад.

Но если хочется чего-нибудь поинтереснее, можно приготовить квас из чая каркаде. Он имеет приятную кислинку, насыщенный рубиновый цвет и отлично тонизирует в жаркую погоду. Такой напиток легко сделать дома из доступных ингредиентов и станет прекрасной альтернативой покупным газированным напиткам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " talli_sun ".

Как приготовить квас из каркаде

Ингредиенты:

  • теплая кипяченая вода – 2,5 л;
  • кипяток – 0,5 л;
  • чай каркаде – 3-3,5 ст. л.;
  • сахар – 160-170 г;
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
  • дрожжи (сухие) – 1 ч. л.;
  • светлые изюм – 15-16 шт.;

Способ приготовления:

1. Залить каркаде кипятком.

2. Оставить на 10-15 минут.

3. Процедить, добавить в кипяченую воду.

4. Всыпать сахар, лимонную кислоту, дрожжи, изюм.

5. Перемешать до растворения сахара.

6. Разлить в банки, накрыть марлей.

7. Закрепить резинкой или нитью.

8. Оставить в сутки в теплом месте.

9. Процедить, охладить.

Теги:
#Каркаде #Квас #Готовим дома