Омлет буде просто танути у роті: який інгредієнт до нього додати (відео)
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Пухкий омлет на сковороді готується просто і швидко, а виходить ситним і неймовірно апетитним
З яєць можна приготувати безліч смачних страв — від класичних яєчні та варених яєць до витонченішої італійської фрітати з овочами та сиром. Але якщо хочеться чогось простого й водночас особливо ніжного, варто звернути увагу на пухкий домашній омлет.
Секрет його легкості — у додаванні майонезу. Завдяки цьому омлет стає повітряним, тримає форму й має приємний вершковий смак без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати пухкий омлет
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 1 ст. л. з гіркою;
- молоко — 50 мл (приблизно 5 ст. л.);
- майонез — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- олія для смаження — за потребою.
Спосіб приготування:
- Змішати всі інгредієнти до однорідної маси. Якщо утворюються грудочки — збити суміш блендером протягом 30 секунд.
- Розігріти сковорідку, злегка змащену олією.
- Вилити масу на сковорідку, накрити кришкою й смажити на середньому вогні 7–10 хвилин.
- Не відкривати кришку під час приготування, щоб омлет залишився пухким і не осів.