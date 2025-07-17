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Омлет буде просто танути у роті: який інгредієнт до нього додати (відео)

Автор
Марія Швець
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Найкращий та поживний сніданок для всієї родини
Найкращий та поживний сніданок для всієї родини. Фото instagram.com

Пухкий омлет на сковороді готується просто і швидко, а виходить ситним і неймовірно апетитним

З яєць можна приготувати безліч смачних страв — від класичних яєчні та варених яєць до витонченішої італійської фрітати з овочами та сиром. Але якщо хочеться чогось простого й водночас особливо ніжного, варто звернути увагу на пухкий домашній омлет.

Секрет його легкості — у додаванні майонезу. Завдяки цьому омлет стає повітряним, тримає форму й має приємний вершковий смак без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пухкий омлет

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 1 ст. л. з гіркою;
  • молоко — 50 мл (приблизно 5 ст. л.);
  • майонез — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти до однорідної маси. Якщо утворюються грудочки — збити суміш блендером протягом 30 секунд.
  2. Розігріти сковорідку, злегка змащену олією.
  3. Вилити масу на сковорідку, накрити кришкою й смажити на середньому вогні 7–10 хвилин.
  4. Не відкривати кришку під час приготування, щоб омлет залишився пухким і не осів.
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#Сніданок #Омлет #Готуємо вдома