Омлет буде просто танути у роті: який інгредієнт до нього додати (відео)

Пухкий омлет на сковороді готується просто і швидко, а виходить ситним і неймовірно апетитним

З яєць можна приготувати безліч смачних страв — від класичних яєчні та варених яєць до витонченішої італійської фрітати з овочами та сиром. Але якщо хочеться чогось простого й водночас особливо ніжного, варто звернути увагу на пухкий домашній омлет.

Секрет його легкості — у додаванні майонезу. Завдяки цьому омлет стає повітряним, тримає форму й має приємний вершковий смак без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пухкий омлет

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

борошно — 1 ст. л. з гіркою;

молоко — 50 мл (приблизно 5 ст. л.);

майонез — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування: