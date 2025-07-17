Омлет будет просто таять во рту: какой ингредиент к нему добавить (видео)

Пышный омлет на сковороде готовится просто и быстро, а получается сытным и невероятно аппетитным

Из яиц можно приготовить множество вкусных блюд — от классических яичниц и вареных яиц до более изящной итальянской фритаты с овощами и сыром. Но если хочется чего-то простого и особенно нежного, стоит обратить внимание на рыхлый домашний омлет.

Секрет его легкости – в добавлении майонеза. Благодаря этому омлет становится воздушным, держит форму и имеет приятный сливочный вкус без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить пышный омлет

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

мука — 1 ст.

молоко – 50 мл (примерно 5 ст. л.);

майонез – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

масло для жарки – по необходимости.

Способ приготовления: