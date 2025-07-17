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Омлет будет просто таять во рту: какой ингредиент к нему добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Лучший и питательный завтрак для всей семьи
Лучший и питательный завтрак для всей семьи. Фото instagram.com

Пышный омлет на сковороде готовится просто и быстро, а получается сытным и невероятно аппетитным

Из яиц можно приготовить множество вкусных блюд — от классических яичниц и вареных яиц до более изящной итальянской фритаты с овощами и сыром. Но если хочется чего-то простого и особенно нежного, стоит обратить внимание на рыхлый домашний омлет.

Секрет его легкости – в добавлении майонеза. Благодаря этому омлет становится воздушным, держит форму и имеет приятный сливочный вкус без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить пышный омлет

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 1 ст.
  • молоко – 50 мл (примерно 5 ст. л.);
  • майонез – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло для жарки – по необходимости.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Если образуются комочки – взбить смесь блендером в течение 30 секунд.
  2. Разогреть сковороду, слегка смазанную растительным маслом.
  3. Вылить массу на сковороду, накрыть крышкой и жарить на среднем огне 7–10 минут.
  4. Не открывайте крышку во время приготовления, чтобы омлет остался рыхлым и не осел.
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#Завтрак #Омлет #Готовим дома