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Прекрасный завтрак или перекус: как приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
На скорую руку, очень просто
На скорую руку, очень просто. Фото instagram.com

Ленивый завтрак для всей семьи

Хачапури – это традиционное грузинское блюдо из теста и сыра, которое знают и любят во всем мире. Существует много видов хачапури: аджарское в форме челнока с яйцом, имеретинское — круглое и полностью закрытое, или мегрельское — с сыром не только внутри, но и сверху.

В домашних условиях проще всего приготовить хачапури по-мегрельски, но еще более быстрый вариант – это ленивое хачапури на сковороде. Оно готовится без затворения теста и выпекания, но имеет тот же характерный сырный вкус и аппетитную золотистую корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить ленивые хачапури

Ингредиенты:

  • мука – 450-480 г;
  • кефир – 300 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • разрыхлитель – 10 г;

Начинка:

  • сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло сливочное для смазки;

Способ приготовления:

Взбить яйца с кефиром и специями, добавить муку с разрыхлителем и перемешать.

Натереть сыр, смешать с яйцом и сформировать шарики.

Разделить тесто на равные части, раскатать, выложить внутрь каждого сырный шарик, снова раскатать.

Обжарить на сухой сковороде по бокам до готовности, смазать сливочным маслом.

Теги:
#Сыр #Готовим дома #хачапури