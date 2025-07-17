Прекрасный завтрак или перекус: как приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде (видео)

Ленивый завтрак для всей семьи

Хачапури – это традиционное грузинское блюдо из теста и сыра, которое знают и любят во всем мире. Существует много видов хачапури: аджарское в форме челнока с яйцом, имеретинское — круглое и полностью закрытое, или мегрельское — с сыром не только внутри, но и сверху.

В домашних условиях проще всего приготовить хачапури по-мегрельски, но еще более быстрый вариант – это ленивое хачапури на сковороде. Оно готовится без затворения теста и выпекания, но имеет тот же характерный сырный вкус и аппетитную золотистую корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить ленивые хачапури

Ингредиенты:

мука – 450-480 г;

кефир – 300 мл;

яйцо – 1 шт.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 10 г;

Начинка:

сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г;

яйцо – 1 шт.;

масло сливочное для смазки;

Способ приготовления:

Взбить яйца с кефиром и специями, добавить муку с разрыхлителем и перемешать.

Натереть сыр, смешать с яйцом и сформировать шарики.

Разделить тесто на равные части, раскатать, выложить внутрь каждого сырный шарик, снова раскатать.

Обжарить на сухой сковороде по бокам до готовности, смазать сливочным маслом.