Прекрасный завтрак или перекус: как приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде (видео)
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Ленивый завтрак для всей семьи
Хачапури – это традиционное грузинское блюдо из теста и сыра, которое знают и любят во всем мире. Существует много видов хачапури: аджарское в форме челнока с яйцом, имеретинское — круглое и полностью закрытое, или мегрельское — с сыром не только внутри, но и сверху.
В домашних условиях проще всего приготовить хачапури по-мегрельски, но еще более быстрый вариант – это ленивое хачапури на сковороде. Оно готовится без затворения теста и выпекания, но имеет тот же характерный сырный вкус и аппетитную золотистую корочку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить ленивые хачапури
Ингредиенты:
- мука – 450-480 г;
- кефир – 300 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 10 г;
Начинка:
- сыр сулугуни (или/моцарелла) – 360 г;
- яйцо – 1 шт.;
- масло сливочное для смазки;
Способ приготовления:
Взбить яйца с кефиром и специями, добавить муку с разрыхлителем и перемешать.
Натереть сыр, смешать с яйцом и сформировать шарики.
Разделить тесто на равные части, раскатать, выложить внутрь каждого сырный шарик, снова раскатать.
Обжарить на сухой сковороде по бокам до готовности, смазать сливочным маслом.